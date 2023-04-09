造型搭配亮點！翻玩「老花」經典設計也能變時髦

時尚品牌Tory Burch日前在新加坡打造主題快閃店，重新詮釋了品牌的T Monogram經典花紋，並運用於包型、鞋款和服飾上。而英倫品牌Barbour則推出House of Hackney聯名系列，結合戶外風格和特色印花，創造獨樹一幟的休閒時尚穿搭。

不少時尚品牌都有像是Logo一般的Monogram經典花紋（俗稱老花），Tory Burch也不例外，在設計師創立同名品牌時，就從摩洛哥建築以及英國室內設計師David Hicks簡約精緻風格獲得靈感，把名稱中的「T」字融合其中，催生出雙T的襯線字母T結合鏡像圖案，共置於同一圓環之內的連續圖騰，自此也成為了Tory Burch的識別之一。

參與Tory Burch快閃店開幕的王淨就身著長袖襯衫、歐根紗雙層半身裙搭配尖頭露跟高跟鞋和T Monogram迷你水桶包，充滿時髦復古氣息。圖／Tory Burch提供

而此次在新加坡的快閃店，Tory Burch以結合超現實風格的動態蔚藍天空與綿軟白雲為背景，陳列以簡約線條與淡雅色調輔以全新材質及輪廓的春夏系列，以及經典T Monogram牛仔緹花系列和Ella Bio系列袋包。受邀參與快閃店開幕的台灣女星王淨就身著長袖襯衫、歐根紗雙層半身裙搭配尖頭露跟高跟鞋和T Monogram迷你水桶包，充滿時髦復古氣息。

英倫品牌Barbour與House of Hackney聯名服飾，叫好又叫座，因此這季推出了第四個系列。圖／Barbour提供

而受到消費者愛戴的不只是經典「老花」，英倫品牌Barbour與House of Hackney聯名服飾，叫好又叫座，因此這季推出了第四個系列。運用House of Hackney招牌的花卉和動物紋印花，結合Barbour經典的輕磅油布外套、雙面可穿的絎縫外套，以及連身裙與襯衫。這一季的三款印花，分別為蜀葵花葉圖案、熱帶植物景觀和可可色斑馬條紋，除了為經典款式增添新意，醒目和大範圍花色富有層次感和視覺衝擊，可在不同場合穿搭出與眾不同個人風格。

Barbour與House of Hackney聯名系列印花洋裝，6,500元。圖／Barbour提供

Barbour與House of Hackney聯名系列印花襯衫，5,000元。圖／Barbour提供

Barbour與House of Hackney聯名系列印花襯衫，5,000元。圖／Barbour提供