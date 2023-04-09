快訊

花蓮客運超速1死5傷 公路總局罰9萬吊扣車牌3個月

幕後／賴清德為何兩周4次勤跑新竹縣？ 2關鍵浮上檯面

女大生每天熱愛1穿搭去上課 她嘆「作賤自己身體」反遭酸爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

造型搭配亮點！翻玩「老花」經典設計也能變時髦

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
在新加坡快閃店，Tory Burch以結合超現實風格的動態蔚藍天空與綿軟白雲為背景，陳列以簡約線條與淡雅色調輔以全新材質及輪廓的春夏系列。圖／Tory Burch提供
在新加坡快閃店，Tory Burch以結合超現實風格的動態蔚藍天空與綿軟白雲為背景，陳列以簡約線條與淡雅色調輔以全新材質及輪廓的春夏系列。圖／Tory Burch提供

時尚品牌Tory Burch日前在新加坡打造主題快閃店，重新詮釋了品牌的T Monogram經典花紋，並運用於包型、鞋款和服飾上。而英倫品牌Barbour則推出House of Hackney聯名系列，結合戶外風格和特色印花，創造獨樹一幟的休閒時尚穿搭。

不少時尚品牌都有像是Logo一般的Monogram經典花紋（俗稱老花），Tory Burch也不例外，在設計師創立同名品牌時，就從摩洛哥建築以及英國室內設計師David Hicks簡約精緻風格獲得靈感，把名稱中的「T」字融合其中，催生出雙T的襯線字母T結合鏡像圖案，共置於同一圓環之內的連續圖騰，自此也成為了Tory Burch的識別之一。

參與Tory Burch快閃店開幕的王淨就身著長袖襯衫、歐根紗雙層半身裙搭配尖頭露跟高跟鞋和T Monogram迷你水桶包，充滿時髦復古氣息。圖／Tory Burch提供
參與Tory Burch快閃店開幕的王淨就身著長袖襯衫、歐根紗雙層半身裙搭配尖頭露跟高跟鞋和T Monogram迷你水桶包，充滿時髦復古氣息。圖／Tory Burch提供

而此次在新加坡的快閃店，Tory Burch以結合超現實風格的動態蔚藍天空與綿軟白雲為背景，陳列以簡約線條與淡雅色調輔以全新材質及輪廓的春夏系列，以及經典T Monogram牛仔緹花系列和Ella Bio系列袋包。受邀參與快閃店開幕的台灣女星王淨就身著長袖襯衫、歐根紗雙層半身裙搭配尖頭露跟高跟鞋和T Monogram迷你水桶包，充滿時髦復古氣息。

英倫品牌Barbour與House of Hackney聯名服飾，叫好又叫座，因此這季推出了第四個系列。圖／Barbour提供
英倫品牌Barbour與House of Hackney聯名服飾，叫好又叫座，因此這季推出了第四個系列。圖／Barbour提供

而受到消費者愛戴的不只是經典「老花」，英倫品牌Barbour與House of Hackney聯名服飾，叫好又叫座，因此這季推出了第四個系列。運用House of Hackney招牌的花卉和動物紋印花，結合Barbour經典的輕磅油布外套、雙面可穿的絎縫外套，以及連身裙與襯衫。這一季的三款印花，分別為蜀葵花葉圖案、熱帶植物景觀和可可色斑馬條紋，除了為經典款式增添新意，醒目和大範圍花色富有層次感和視覺衝擊，可在不同場合穿搭出與眾不同個人風格。

Barbour與House of Hackney聯名系列印花洋裝，6,500元。圖／Barbour提供
Barbour與House of Hackney聯名系列印花洋裝，6,500元。圖／Barbour提供

Barbour與House of Hackney聯名系列印花襯衫，5,000元。圖／Barbour提供
Barbour與House of Hackney聯名系列印花襯衫，5,000元。圖／Barbour提供

Barbour與House of Hackney聯名系列印花襯衫，5,000元。圖／Barbour提供
Barbour與House of Hackney聯名系列印花襯衫，5,000元。圖／Barbour提供

Barbour與House of Hackney聯名系列油布外套，23,000元。圖／Barbour提供
Barbour與House of Hackney聯名系列油布外套，23,000元。圖／Barbour提供

品牌 快閃

延伸閱讀

多力多滋X傳說對決！100%有獎 再抽稀世造型、限定勇者

疫情漸退 陸港民眾戴快篩造型潮物「紀念逝去的肺炎」

Lisa生日造型把自己當成禮物！一連兩套慶生穿搭，紅色大蝴蝶結髮飾撞臉「她」

Cremia「山梨縣產麝香葡萄冰淇淋」4/1開賣！板橋大遠百快閃店也吃得到快衝

相關新聞

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、限指定品項

星巴克「買一送一」又來了！星巴克繼4月6日開工日祭出「買一送一」優惠後，再度宣布於4月10日推出「GOOD FOR SU...

草莓、玫瑰、抹茶系！LADY M、辻利茶舗母親節蛋糕登場

母親節將至，民眾也紛紛準備為媽媽獻上祝福。LADY M本次新推出「草莓生奶油千層」，還有「玫瑰千層蛋糕」同步回歸。「辻利...

造型搭配亮點！翻玩「老花」經典設計也能變時髦

時尚品牌Tory Burch日前在新加坡打造主題快閃店，重新詮釋了品牌的T Monogram經典花紋，並運用於包型、鞋款和服飾上。而英倫品牌Barbour則推出House of Hackney聯名系列，結合戶外風格和特色印花，創造獨樹一幟的休閒時尚穿搭。

25歲天才鮮肉車手加盟TISSOT 首秀限量MotoGP運動表

出生於義大利海濱度假勝地，今年25歲的天才車手巴斯蒂亞尼尼（Enea Bastianini）在年僅17歲時，就投身世界摩...

清爽系新調酒 金車Safari Club「葡萄覓蘋國」來了

金車Safari Club清爽系調酒推出全新口味「葡萄覓蘋國」，以麝香葡萄與香甜蘋果碰撞出飽滿水果風味，即日起於各大通路...

RIMOWA訴求保留你的每一次悸動 行李箱終身保固、 二手鋁製款還能重生

德國豪華行李裝備品牌RIMOWA日前釋出了全新形象廣告，以「終身回憶 （A Lifetime of Memories）」為核心，強調豐富的「印記」，描述行李箱伴隨出行者所創造的無數回憶。不僅如此，RIMOWA還正式聲明，在直營或授權通路所購買的行李箱即享終身保固。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦