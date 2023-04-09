25歲天才鮮肉車手加盟TISSOT 首秀限量MotoGP運動表

出生於義大利海濱度假勝地，今年25歲的天才車手巴斯蒂亞尼尼（Enea Bastianini）在年僅17歲時，就投身世界摩托車錦標賽（MotoGP），自此開啟精彩表現，目前效力於杜卡蒂聯想隊。看好巴斯蒂亞尼尼的未來潛力無窮，因此瑞士天梭表（TISSOT）便邀請他出任最新的品牌大使，更搶先秀出限量MotoGP賽車表。

在摩托賽車賽事中成為傳奇是巴斯蒂尼尼夢寐以求的事業，目前在MotoGP世界排名第21位的他，無疑是一顆冉冉上升的明星。杜卡蒂聯想隊也是看好了巴斯蒂尼尼的未來，所以才會邀請他來與世界排名第2的好手朗切斯科巴尼亞亞一同搭檔。而長期擔任MotoGP官方計時的TISSOT自然也注意到了巴斯蒂尼尼的精彩表現，因此在今年也宣布他成為品牌大使，並演繹最新款的聯名賽車表。

自2001年迄今，TISSOT一直擔任MotoGP官方指定計時，而且幾乎每年都會推出限定聯名表款，向摩托賽車獨有的驚險與精彩刺激賽事致敬。2023限量版MotoGP表，同樣有著搶眼迷你安全帽樣式表盒之外，表盤上有著醒目紅色阿拉伯數字時標，呼應了賽車競速號碼。同時表圈設計概念來自制動剎車盤和煞車卡鉗，計時按把靈感源自車把，表殼側面則描繪了引擎冷卻散熱片，後底蓋上鐫刻MotoGP™ 徽章，體現這項運動的速度感，全球限量發售8,000只。