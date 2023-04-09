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清爽系新調酒 金車Safari Club「葡萄覓蘋國」來了

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
金車Safari Club清爽系調酒「葡萄覓蘋國」目前已上架各大通路，上市期間享新品嚐鮮價。圖／金車提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金車Safari Club清爽系調酒「葡萄覓蘋國」目前已上架各大通路，上市期間享新品嚐鮮價。圖／金車提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

金車Safari Club清爽系調酒推出全新口味「葡萄覓蘋國」，以麝香葡萄與香甜蘋果碰撞出飽滿水果風味，即日起於各大通路陸續上架。建議售價49元，上市期間享新品嚐鮮價 （優惠訊息以各大通路為主）。

金車Safari Club清爽系調酒，延續Hard Seltzer與雙重水果風味的概念，以深受大眾喜愛的麝香葡萄混搭香甜蘋果，碰撞出「葡萄覓蘋國」的清甜馥郁水果風味，搭上沁爽輕盈的氣泡口感，3%低酒精濃度且每罐不到100大卡，正適合在春天享受剛剛好的微醺。

金車Safari Club「葡萄覓蘋國」外包裝選用沁綠的麝香葡萄色調為主色，加入明亮的蘋果紅醒目跳色，凸顯雙重水果的活潑風味表現，並透過散落罐身上的幾何水果、氣泡意象，傳達水果在酒液間與氣泡碰撞出豐富飽滿的滋味口感。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金車Safari Club清爽系調酒全新推出「葡萄覓蘋國」口味，主打麝香葡萄與香甜蘋果碰撞的飽滿水果風味。圖／金車提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金車Safari Club清爽系調酒全新推出「葡萄覓蘋國」口味，主打麝香葡萄與香甜蘋果碰撞的飽滿水果風味。圖／金車提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金車Safari Club清爽系調酒「葡萄覓蘋國」酒精濃度3%，建議售價49元。圖／金車提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金車Safari Club清爽系調酒「葡萄覓蘋國」酒精濃度3%，建議售價49元。圖／金車提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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