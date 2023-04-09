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RIMOWA訴求保留你的每一次悸動 行李箱終身保固、 二手鋁製款還能重生

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
RIMOWA的全新形象廣告，以「終身回憶」為核心，強調豐富的「印記」，描述行李箱伴隨出行者所創造的無數回憶。圖／RIMOWA提供
RIMOWA的全新形象廣告，以「終身回憶」為核心，強調豐富的「印記」，描述行李箱伴隨出行者所創造的無數回憶。圖／RIMOWA提供

德國豪華行李裝備品牌RIMOWA日前釋出了全新形象廣告，以「終身回憶 （A Lifetime of Memories）」為核心，強調豐富的「印記」，描述行李箱伴隨出行者所創造的無數回憶。不僅如此，RIMOWA還正式聲明，在直營或授權通路所購買的行李箱即享終身保固。

RIMOWA找來電影製作人Fenn O’Meally執導「終身回憶」全投形象廣告，分別記錄了四名出行者充滿意義的旅行；一位尋找著從未聽過的音樂的DJ，一對尋找完美食物的美食家夫婦，以及一位正在前往下一個展覽的藝術家。每個人皆擁有專屬於自己的獨一無二行李箱，來承載著終身回憶。品牌行銷總監Emelie De Vitis表示:「形象廣告呈現了RIMOWA的珍貴軌跡。我們很自豪地展現RIMOWA行李箱作為每位出行者最摯愛和珍貴的旅行夥伴」。訴求旅途中在行李箱所留下的凹痕、划痕和貼紙將成為每位出行者深深喜愛而獨特的印記。

RIMOWA宣告在2022年7月25日後於直營或授權通路所購買的行李箱即享有終身保固服務。圖／RIMOWA提供
RIMOWA宣告在2022年7月25日後於直營或授權通路所購買的行李箱即享有終身保固服務。圖／RIMOWA提供

除了感性訴求的形象廣告，RIMOWA也對自家的工藝有信心，因此宣告在2022年7月25日後於直營或授權通路所購買的行李箱即享有終身保固服務。另外，永續精神亦成為了RIMOWA發展重點之一，於是推出了RE-CRAFTED計劃，將賦予二手RIMOWA鋁製行李箱新生命。透過重複使用、修復和回收的循環模式，讓舊行李箱提供新的生命回憶。

RIMOWA推出了RE-CRAFTED計劃，將透過重複使用、修復和回收的循環模式，讓舊行李箱提供新的生命回憶。圖／RIMOWA提供
RIMOWA推出了RE-CRAFTED計劃，將透過重複使用、修復和回收的循環模式，讓舊行李箱提供新的生命回憶。圖／RIMOWA提供

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