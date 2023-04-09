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星巴克外送「買一送一、第二杯半價」 一路喝到5月

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克分別在foodpanda、foodomo兩個外送平台，推出「買一送一」、「第二杯半價」及「新品優惠價」好康活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。
星巴克分別在foodpanda、foodomo兩個外送平台，推出「買一送一」、「第二杯半價」及「新品優惠價」好康活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。

喜歡享受星巴克「買一送一」優惠，但是卻懶得到門市排隊？星巴克聽到你的心聲，分別在foodpanda、foodomo兩個外送平台，推出「買一送一」、「第二杯半價」及「新品優惠價」好康活動，懶得衝門市的咖啡控可以開心地一路喝到5月。

⬤ foodpanda

．第二杯半價：特選那堤或特選美式

即日起至4月18日全日於外送平台foodpanda，購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的特選那堤或特選美式，可享第二杯半價優惠。特大杯特選那堤原價320元，優惠價240元；特大杯特選美式原價270元，優惠價202元。

．新品優惠價：鹹焦糖風味可可瑪奇朵

即日起至4月18日全日於外送平台foodpanda，購買原價185元的特大杯濃巧克力風味咖啡星冰樂，可享優惠價145元。

⬤ foodomo

．買一送一：那堤、美式或焦糖可可碎片星冰樂

即日起至5月5日的每週三至週五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、美式或焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。特大杯那堤原價300元，優惠價150元；特大杯美式原價250元，優惠價125元；特大杯焦糖可可碎片星冰樂原價370元，優惠價185元。

．新品優惠價：鹹焦糖風味可可瑪奇朵

即日起至5月16日全日於外送平台foodomo，購買原價185元的特大杯濃巧克力風味咖啡星冰樂，可享優惠價145元。

濃巧克力風味咖啡星冰樂。圖／星巴克提供。
濃巧克力風味咖啡星冰樂。圖／星巴克提供。

．第二杯半價：咖啡密斯朵

即日起至5月16日全日於外送平台foodomo，購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的咖啡密斯朵，可享第二杯半價優惠。特大杯咖啡密斯朵原價210元，優惠價157元。

外送 咖啡 可可

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