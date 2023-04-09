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全聯響應世界地球日 時尚環保袋、環保杯200點換購 滿額再抽健身會籍3個月

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
循環減塑省錢省資源，福利點200點起免費換購環保商品。圖／全聯福利中心提供
循環減塑省錢省資源，福利點200點起免費換購環保商品。圖／全聯福利中心提供

全聯響應「世界地球日」，推出「健康輕生活」主題活動，以循環減塑、永續農業、惜食減廢、推廣公益等實踐國際SDGs趨勢，達到減碳減廢環境共榮目標，自即日起至4月20日期間，購買生活誌指定商品除了享全聯價5折起優惠外，福利卡友單筆每滿300元還可登錄抽「WORLD GYM 3個月單點會籍兌換券」，共抽16名。

而為鼓勵民眾多使用咖啡自帶杯，環保又享折扣，即日起推出新款BLACK HAMMER雙層隔熱隨行杯點換購，全聯福利卡卡友扣200點加價150元，或是扣1,200點就能0元兌換繽紛的馬卡龍色系隨行杯，購買使用雨林認證咖啡豆的全聯OFF COFFEE攜帶自帶杯能折8元。即日起至5月4日每週末六、日熱美式還有買1送1活動省更大。

環境永續的行動也落實在賣場之中，全聯目前共有25品項蔬果採用裸賣方式，少了塑膠包裝，單價平均省約2元，蔬果的新鮮消費者看得見，其中蔬菜類高麗菜、蘿蔔、洋蔥、牛心蕃茄、櫛瓜銷售名列前茅；水果類的蘋果、奇異果對比去年同期銷售皆有提升。全聯也限量推出換購新品「deya繽紛多用途環保水果袋2入」，福利點扣200點加150元或是扣1,200點就能直接擁有，購買裸賣蔬果時更方便帶回家。

採用100%回收材料網袋，可安全用於放置食品且不含BPA，比棉網袋更輕便耐用。圖／全聯福利中心提供
採用100%回收材料網袋，可安全用於放置食品且不含BPA，比棉網袋更輕便耐用。圖／全聯福利中心提供
雙層隔熱不燙手，冷熱適用，輕量杯身且翻蓋設計飲用更方便。圖／全聯福利中心提供
雙層隔熱不燙手，冷熱適用，輕量杯身且翻蓋設計飲用更方便。圖／全聯福利中心提供

咖啡 環保 世界地球日

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