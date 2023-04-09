全聯響應世界地球日 時尚環保袋、環保杯200點換購 滿額再抽健身會籍3個月

全聯響應「世界地球日」，推出「健康輕生活」主題活動，以循環減塑、永續農業、惜食減廢、推廣公益等實踐國際SDGs趨勢，達到減碳減廢環境共榮目標，自即日起至4月20日期間，購買生活誌指定商品除了享全聯價5折起優惠外，福利卡友單筆每滿300元還可登錄抽「WORLD GYM 3個月單點會籍兌換券」，共抽16名。

而為鼓勵民眾多使用咖啡自帶杯，環保又享折扣，即日起推出新款BLACK HAMMER雙層隔熱隨行杯點換購，全聯福利卡卡友扣200點加價150元，或是扣1,200點就能0元兌換繽紛的馬卡龍色系隨行杯，購買使用雨林認證咖啡豆的全聯OFF COFFEE攜帶自帶杯能折8元。即日起至5月4日每週末六、日熱美式還有買1送1活動省更大。