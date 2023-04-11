保溫杯、馬克杯、飲料杯！跟著「MORPH 芯動摩行杯」多重變身

保溫杯不稀奇，你家可能就有兩三個；但你看過會變身的斜槓保溫杯嗎？

新加坡品牌「Swanz 天鵝瓷」繼 2019 年推出「芯動杯」保溫瓶，近期再度集資打造「MORPH 芯動摩行杯」；主打能一杯多用，輕鬆變換不同杯型，同時作你喝水的保溫杯、泡咖啡的馬克杯、以及買手搖飲的環保飲料杯！

圖 / 有.設計 uDesign 提供

酸甜的水果茶不想裝在不鏽鋼杯、冰鮮奶茶得要保冷保鮮、沖泡濃湯需用耐熱材質⋯⋯，簡單喝不難，MORPH 芯動摩行杯正是為此而生！MORPH 芯動摩行杯的內杯材質，採用二次高溫燒製的 100% 硬白瓷，耐溫可達 120°C～150°C；除了安全無毒、耐冷熱酸鹼，清洗後也不太會卡色或殘留異味。杯身外層之所以使用 304 不鏽鋼材質，除了保冷保溫，也是為陶瓷杯提供保護「金鐘罩」，讓大家安心攜帶，出門隨行不用提心吊膽！

圖 / 有.設計 uDesign 提供

MORPH 芯動摩行杯的內外杯蓋也特別採用「內壓式杯口塞」，讓杯緣呈現平滑無突起的狀態；如此一來，杯蓋就不太會被包包中其他雜物勾住，導致誤開漏水的慘劇發生。洗杯子最怕杯口太小不好洗，死角容易藏汙納垢，沒好好晾乾也容易潮濕發霉，留下噁心的黑垢⋯⋯MORPH 芯動摩行杯的矽膠杯套、杯口塞、防水矽膠圈⋯⋯等配件，都能拆下仔細清潔；由於杯口直徑達 10 cm，因此不論是用手，或是團隊推出的「清潔海綿刷」，都能輕鬆伸進杯中清潔。

圖 / 有.設計 uDesign 提供