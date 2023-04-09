最後3天！CASETiFY指定復活節風格手機殼第2件半價優惠

想為手機換上春夏新裝的潮流愛好者注意啦！CASETiFY推出復活節限定優惠，即日起至4月11日下午4點為止，凡於CASETiFY官方網站以及CASETiFY STUDiO台北新光信義A11與台中中友百貨品牌概念店購買指定手機殼，享第2件半價限時優惠，有超過2,000種設計讓使用者隨心搭配專屬風格配件，同時亦推出復活節精選系列，收錄來自全球與台灣藝術家所創作出與復活節兔子、彩蛋等相關元素的設計，讓消費者輕鬆打造今年春夏繽紛活力造型。

CASETiFY近期亦針對其防摔系列手機殼推出季節限定新色「棉花糖色」，以甜美的棉花糖為靈感設計出粉紅與天空藍漸層的彩色手機殼，可搭配各式印花與客製化設計，同步支援iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max與Galaxy S23 Ultra系列部分手機殼，趁著復活節限定優惠購入還可享指定手機殼第2件半價優惠。