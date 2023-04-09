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FERRAGAMO運動鞋logo鏤空鞋底 高辨識度還有功能性！

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FERRAGAMO 2023春夏全新運動鞋系列Nima紅色運動鞋，35,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO 2023春夏全新運動鞋系列Nima紅色運動鞋，35,900元。圖／FERRAGAMO提供

本季休閒運動最新必備時尚單品，無疑是FERRAGAMO全新NIMA運動鞋。造型亮眼別具辨識度的NIMA運動鞋，融合創新材質與品牌經典符碼，從FERRAGAMO悠久的製鞋傳統出發，變幻出前衛的都市運動風格。全新設計共推出黑、白、沙色等中性色調、重新定調的FERRAGAMO紅、以及一款適合夏日的高彩度亮橘色等5款搭配度高的時髦選擇。

全新NIMA運動鞋採用品牌標誌性的Gancini環形設計作為鞋底，側邊可見三個按照大小順序並排的LOGO形成獨一無二的管狀鏤空特色，除了為鞋履添加避震與舒適性，更能透過視覺感受創意總監Maximilian Davis如何將品牌引以為傲的製鞋工藝巧妙注入當代運動美學之中。運動鞋款採用柔軟且兼具耐用性的彈性針織布料、摩砂皮革和牛皮等多樣化材質精心製作，其中聚酯纖維均為100%再生環保材質，內襯的皮革也講究地以經檢測認證的無鉻揉製皮革，搭配壓紋鞋帶和手工縫線等奢華細節完美提升前衛大膽的設計美感，將品牌一貫的高品質融入現代而永續的都市生活中。

FERRAGAMO 2023春夏全新運動鞋系列Nima黑色運動鞋，35,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO 2023春夏全新運動鞋系列Nima黑色運動鞋，35,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO 2023春夏全新運動鞋系列Nima白色運動鞋，35,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO 2023春夏全新運動鞋系列Nima白色運動鞋，35,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO 2023春夏全新運動鞋系列Nima裸色運動鞋，35,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO 2023春夏全新運動鞋系列Nima裸色運動鞋，35,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO 2023春夏全新運動鞋系列Nima紅色運動鞋，35,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO 2023春夏全新運動鞋系列Nima紅色運動鞋，35,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO 2023春夏全新運動鞋系列Nima裸色運動鞋，35,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO 2023春夏全新運動鞋系列Nima裸色運動鞋，35,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO 2023春夏推出全新Nima運動鞋系列。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO 2023春夏推出全新Nima運動鞋系列。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO 2023春夏全新運動鞋系列Nima橘色運動鞋，35,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO 2023春夏全新運動鞋系列Nima橘色運動鞋，35,900元。圖／FERRAGAMO提供

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