星巴克「買一送一」又來了！只有1天、限指定品項

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克宣布於4月10日推出「GOOD FOR SUMMER．指定品項好友分享」優惠活動。圖／摘自星巴克官網。
星巴克宣布於4月10日推出「GOOD FOR SUMMER．指定品項好友分享」優惠活動。圖／摘自星巴克官網。

星巴克「買一送一」又來了！星巴克繼4月6日開工日祭出「買一送一」優惠後，再度宣布於4月10日推出「GOOD FOR SUMMER．指定品項好友分享」，活動當天早上11點至晚上8點，至門市購買兩杯特大杯／風味／冰熱一致的「指定品項」飲料，可享「買一送一」好友分享優惠，讓廣大上班族可以一起在咖啡因的加持下，撐過「憂鬱星期一」。

優惠品項依各門市現貨為準，「指定品項」包括冷萃咖啡、蜜桃蘋果風味冷萃咖啡、特選馥郁那堤、風味那堤（特選風味那堤）、福吉茶那堤、醇濃抹茶那堤、草莓派風味星冰樂、草莓派風味醇濃抹茶那堤、濃巧克力風味咖啡星冰樂。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

此外，原價購買與享有優惠折扣之飲料，如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。「GOOD FOR SUMMER．指定品項好友分享」活動優惠，不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；若干特定門市，包括航空站、高鐵站、國道休息站、科教館、奇美博物館、海生館…等門市，亦不適用本優惠。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

咖啡 星巴克

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