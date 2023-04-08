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網紅遊日丟護照「24小時內神尋回」 大讚：日本人善良

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
親子網紅「花花Hannah」（右）感謝佐賀縣觀光聯盟誘客推進部副課長劉壽根（左）替她尋回護照。記者周湘芸／攝影
親子網紅「花花Hannah」（右）感謝佐賀縣觀光聯盟誘客推進部副課長劉壽根（左）替她尋回護照。記者周湘芸／攝影

疫後國人瘋出國，但一不小心遺失護照恐就要在當地多留幾天。台灣虎航4月2日起復飛日本佐賀-台灣航線，每周2班次。親子網紅「花花Hannah」近日前往佐賀旅遊卻上演遺失護照驚魂記，所幸在佐賀縣觀光聯盟協助下，時隔19小時就接獲派出所拾獲通知，讓她直呼「日本人真的很善良！」

花花近日參加「易飛網」日本佐賀包機旅遊，在第2天離開飯店前竟發現護照遺失，原以為要多在當地滯留幾天，第一時間求助佐賀縣觀光聯盟，並在當地縣警局協助下，24小時內就尋獲，發現疑似是前一天在購物中心退稅時遺失，被民眾撿到送往派出所。

花花表示，她發現護照不見時，第一時間向佐賀縣觀光聯盟求助，感謝誘客推進部副課長劉壽根積極替她聯繫多個單位，原先擔心當天已經周五，若找不到需要等到周一才能重新申辦，且周四才有飛回台灣航班，可能要多在日本待4天，一度差點崩潰。所幸當天中午就傳來好消息，由劉壽根去警察局替她領取送至飯店，非常感謝佐賀縣觀光聯盟及日本人的協助。

易飛網指出，如在日本旅遊途中不小心遺失護照，需先到警察署報案，做完筆錄後帶著報案單及相關文件，到台北駐日經濟文化辦事處申請臨時入國證明書，即可搭機返台入境。另建議平時出國旅遊可先將身分證、護照、機票及住宿等身分證明資料拍照留存，以備不時之需。

佐賀疫情前每周有13航班飛往台灣、上海西安及韓國，因疫情3年來全面停飛，4月2日起首開放復飛台灣，由台灣虎航每周四、日直飛，截至5月4日前10班均已預約額滿，今年7月則可能復飛飛上海西安、10月復飛韓國仁川。

易飛網表示，日本一向為國人出國首選，一線城市如東京、大阪等地的觀光旅遊型態以自由行為大宗，二、三線城市則適合推廣深度旅遊的體驗行程，且台北至佐賀航線較台北至九州地區其他航線的票價相對便宜，整體旅遊CP值高。

日本 護照 出國旅遊 台灣虎航 易飛網

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