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甫月fuyue、SYZYGY、John ZUCCA台北時裝周秀創意活力
台北時裝周期間，多個設計師品牌如甫月fuyue、Liyu Tsai都在期間走秀，帶來2023秋冬的創意發表，也帶人見識到源源不絕的服裝創意活力。
由創辦人Jerry & Kinki一同打造的甫月fuyue，強調打破日常、訴諸「I’m wearing the wrong clothes」：穿錯了也沒關係的輕鬆態度；品牌首度登上台北時裝周，剪裁特色包含將圍裙口袋融入日常服裝、不對稱的雙腳褲管、超大尺寸的量體輪廓，模特兒整體並串遞出穿錯、政治不正確也時髦的輕鬆態度，並在走秀結束後開放兩天23AW預購會。
SYZYGY則與FREE VOYAGE一同合作，在設計總監高元龍主導下探討大自然與人類之間的關係。全系列的紅橘褐暖色漸層是以經處理的洋蔥為天然染色顏料，透過手染的不可控，擬真大自然晨曦的變化莫測，衣物並採用FREE VOYAGE獨家開發皺皺布，具有高韌度高、高彈性、伸縮性佳與親膚等特點，全系列並強調多穿性、不受場域限制的休旅風格，並呼應品牌的永續精神、以延展服裝的生命周期。
Liyu Tsai則從英國女性藝術家Mary Fedden的畫風為靈感，觀察日常生活的細小美好，並帶入Art Deco時期的現代風格與精緻工藝相互結合，展現出獨立、知性、當代的服裝語彙；義大利品牌John Zucca則從拉丁語volvo、以蝸殼形狀出發，結合巴洛克風格、幾何或自然主義元素，再注入現代的街頭與運動能量。像是寬大輕盈的輪廓具有不對稱線條，服裝並透過解構主義打破了想像力與制式框架，活力、趣味，自成一格。
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