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向紐約致意 Harry Winston時計再現裝飾藝術街廓之美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
第五大道Avenue Classic系列18K白金月相功能腕表，搭配Sparkling Cluster系列鑽石手鍊、Sparkling Cluster系列鑽石戒指，價格店洽。圖／Harry Winston提供
第五大道Avenue Classic系列18K白金月相功能腕表，搭配Sparkling Cluster系列鑽石手鍊、Sparkling Cluster系列鑽石戒指，價格店洽。圖／Harry Winston提供

一個偉大城市除了文化、歷史、商業與繁榮，其建築更可以具備讓旅人恆常感知、詠嘆藝術之美。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）以紐約第五大道為靈感，獻上「第五大道（Avenue）」系列腕表，以閃耀寶石、長方形幾何輪廓，帶人重返第五大道的迷人街道風情。

位於紐約曼哈頓，南起華盛頓廣場公園、北達第138街的紐約第五大道，不僅是市中心最繁華的商業地帶，海瑞溫斯頓旗艦店更早自1932年便屹立於此超過90年，展現美式的豪奢閃耀風格。而「第五大道（Avenue）」系列腕表更從從細節處、表款上宛如拱門的幾何設計向品牌第五大道旗艦店致敬，同時面盤內再有橢圓、圓與八邊型等多種幾何輪廓，全系列再依尺寸具有Classic、Avenue C與C系列迷你款。

其中Avenue Classic系列Aurora腕表、Avenue Classic系列Graffiti腕表各自展現了海瑞溫斯頓在寶石鑲嵌上的精湛功力，也像還原紐約城入夜後的繁華顏色；Avenue Classic系列月相腕表與Avenue C系列迷你月相腕表則加入了詩意的月相顯示功能，在月亮的陰晴盈虧之際，為時間賦予更多浪漫。最後Avenue C系列迷你尺寸腕表則似一款隨身的輕珠寶，以修長、細緻的長方形鑲鑽表殼，成為手腕上的珠寶手鍊，更將紐約大都會的藝術、建築之美，巧納腕間。

海瑞溫斯頓（Harry Winston）以紐約第五大道為靈感，以閃耀寶石、長方形幾何輪廓，帶人重返第五大道的迷人街道風情。圖／Harry Winston提供（合成圖）
海瑞溫斯頓（Harry Winston）以紐約第五大道為靈感，以閃耀寶石、長方形幾何輪廓，帶人重返第五大道的迷人街道風情。圖／Harry Winston提供（合成圖）
第五大道Avenue C系列迷你尺寸腕表搭配18K玫瑰金表帶、Lily Cluster系列18K玫瑰金鑽石手鍊與Lily Cluster系列18K玫瑰金鑽石戒指，價格店洽。圖／Harry Winston提供
第五大道Avenue C系列迷你尺寸腕表搭配18K玫瑰金表帶、Lily Cluster系列18K玫瑰金鑽石手鍊與Lily Cluster系列18K玫瑰金鑽石戒指，價格店洽。圖／Harry Winston提供
第五大道Avenue Classic系列Aurora腕表，18K白金、石英機芯、時間顯示、小秒針、寶石共鑲嵌99顆圓形明亮式切工鑽石、12顆長形切工藍寶石，價格店洽。圖／Harry Winston提供
第五大道Avenue Classic系列Aurora腕表，18K白金、石英機芯、時間顯示、小秒針、寶石共鑲嵌99顆圓形明亮式切工鑽石、12顆長形切工藍寶石，價格店洽。圖／Harry Winston提供
第五大道Avenue C系列迷你月相腕表，18K白金、石英機芯、時間顯示、白色珍珠母貝面盤，共鑲嵌47顆圓形明亮式切工鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供
第五大道Avenue C系列迷你月相腕表，18K白金、石英機芯、時間顯示、白色珍珠母貝面盤，共鑲嵌47顆圓形明亮式切工鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供
第五大道Avenue Classic系列Graffiti腕表，18K白金、時間顯示，共鑲嵌163顆圓形明亮式切工粉紅剛玉和藍寶石、34顆圓形明亮式切工鑽石，全球限量30只，價格店洽。圖／Harry Winston提供
第五大道Avenue Classic系列Graffiti腕表，18K白金、時間顯示，共鑲嵌163顆圓形明亮式切工粉紅剛玉和藍寶石、34顆圓形明亮式切工鑽石，全球限量30只，價格店洽。圖／Harry Winston提供

腕表 紐約 珠寶

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