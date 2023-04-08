向紐約致意 Harry Winston時計再現裝飾藝術街廓之美

一個偉大城市除了文化、歷史、商業與繁榮，其建築更可以具備讓旅人恆常感知、詠嘆藝術之美。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）以紐約第五大道為靈感，獻上「第五大道（Avenue）」系列腕表，以閃耀寶石、長方形幾何輪廓，帶人重返第五大道的迷人街道風情。

位於紐約曼哈頓，南起華盛頓廣場公園、北達第138街的紐約第五大道，不僅是市中心最繁華的商業地帶，海瑞溫斯頓旗艦店更早自1932年便屹立於此超過90年，展現美式的豪奢閃耀風格。而「第五大道（Avenue）」系列腕表更從從細節處、表款上宛如拱門的幾何設計向品牌第五大道旗艦店致敬，同時面盤內再有橢圓、圓與八邊型等多種幾何輪廓，全系列再依尺寸具有Classic、Avenue C與C系列迷你款。