國際美容化妝品展狂吸人潮 下殺4折起還有買一送一

吸引破萬人潮搶購的第33屆國際美容化妝品展，台北場於世貿一館登場，只剩4月9、10日兩天最後搶購機會，眾多品牌推出下殺4折起優惠，讓逛展的每個人幾乎提滿戰利品，且此次還能一票看兩展，包括美容展與台北國際春季旅展，超級划算。

4月9日13點30分起，將有一連5場的「2023 春魅髮妝時尚週」，讓大家感受最新的時尚潮流。4月10日最後一天，由THBA帶來國際名師技術發表會，邀請獲得世界盃國際榮耀光環的THBA國際教練團，現場展現出2023國際潮流最新技術與資訊，能夠感受國際潮流、時尚商業、藝術融合及競賽趨勢領域，共有7位名師帶來展現，是最不能錯過的大秀。