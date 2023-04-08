國際美容化妝品展狂吸人潮 下殺4折起還有買一送一
吸引破萬人潮搶購的第33屆國際美容化妝品展，台北場於世貿一館登場，只剩4月9、10日兩天最後搶購機會，眾多品牌推出下殺4折起優惠，讓逛展的每個人幾乎提滿戰利品，且此次還能一票看兩展，包括美容展與台北國際春季旅展，超級划算。
4月9日13點30分起，將有一連5場的「2023 春魅髮妝時尚週」，讓大家感受最新的時尚潮流。4月10日最後一天，由THBA帶來國際名師技術發表會，邀請獲得世界盃國際榮耀光環的THBA國際教練團，現場展現出2023國際潮流最新技術與資訊，能夠感受國際潮流、時尚商業、藝術融合及競賽趨勢領域，共有7位名師帶來展現，是最不能錯過的大秀。
展場品牌也再度推出破表優惠，RICA全身髮膚適用梨果仙人掌油原價2,000元，現場特價1,400元，YUDER刷具必備五件組原價1,699元、現場限量10組特價1,270元，Tomorrow X Together代言KUNDAL澳洲堅果潤髮護髮精華5入組，現場限量20組特價1,300元，TS6私密潔淨3步驟特價990元、ANOLYA海藻微晶霜特價1,800元、Extra Mineral 以色列角蛋白&珍珠粉專業護色髮膜原價900元，僅現場優惠買一送一。
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