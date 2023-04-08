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想滑雪免出國 PRADA打造《極限共和國》雪地時髦新裝備

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
PRADA與再度法國遊戲大廠Ubisoft合作，為電玩遊戲《極限共和國》（Riders Republic）開發遊戲的全新活動與裝備，帶來虛擬世界中的視覺新感受。圖／PRADA提供
PRADA與再度法國遊戲大廠Ubisoft合作，為電玩遊戲《極限共和國》（Riders Republic）開發遊戲的全新活動與裝備，帶來虛擬世界中的視覺新感受。圖／PRADA提供

過去數年時尚精品積極踏足數位遊戲世界，近日再有PRADA宣布，將再次與法國電子遊戲大廠Ubisoft合作，為電玩遊戲《極限共和國》（Riders Republic）開發遊戲中的全新Prada Linea Rossa活動與裝備，帶來數位世界的酷炫獨特存在。

PRADA本次則為遊戲開發了兩套裝備，第一套為「變色龍」，服裝顏色將隨角色移動而變化、宛如虛擬世界中的光學迷彩，另一套則為黑白色或在夜間發出螢光黃的「Illusion」 和「Fluo Illusion」；同時懸浮滑板與Prada Linea Rossa設計的 「Tulip」板則具有高彩的未來主義風格，以及將在比賽進行中亮起的霓虹燈條，頗有1980年代的迷幻風格。

平台包含PS4、PS5、XBox One、Google Stadia、Amazon Luna的《極限共和國》，將在遊戲中讓玩家體驗越野摩托車、雙板滑雪、單板滑雪或飛鼠裝的多人競速比賽，遊戲場景更涵蓋多個美國國家公園，風景優美、奇幻、開闊，而一但換上PRADA為遊戲開發的專屬裝備，更像從實體走入虛擬世界，為PRADA、也為遊戲參與者，帶來全新的感受體驗。

平台包含PS4、PS5、XBox One、Google Stadia的《極限共和國》，將在遊戲中讓玩家體驗越野摩托車、雙板滑雪、單板滑雪等多人競速比賽。圖／PRADA提供
平台包含PS4、PS5、XBox One、Google Stadia的《極限共和國》，將在遊戲中讓玩家體驗越野摩托車、雙板滑雪、單板滑雪等多人競速比賽。圖／PRADA提供
PRADA與再度法國遊戲大廠Ubisoft合作，為電玩遊戲《極限共和國》（Riders Republic）開發遊戲的全新活動與裝備，帶來虛擬世界中的視覺新感受。圖／PRADA提供（合成圖）
PRADA與再度法國遊戲大廠Ubisoft合作，為電玩遊戲《極限共和國》（Riders Republic）開發遊戲的全新活動與裝備，帶來虛擬世界中的視覺新感受。圖／PRADA提供（合成圖）
PRADA專為遊戲打造的黑白色「Illusion」套裝，並有紅底白字的PRADA字樣。圖／PRADA提供
PRADA專為遊戲打造的黑白色「Illusion」套裝，並有紅底白字的PRADA字樣。圖／PRADA提供

PRADA

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