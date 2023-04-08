想滑雪免出國 PRADA打造《極限共和國》雪地時髦新裝備

過去數年時尚精品積極踏足數位遊戲世界，近日再有PRADA宣布，將再次與法國電子遊戲大廠Ubisoft合作，為電玩遊戲《極限共和國》（Riders Republic）開發遊戲中的全新Prada Linea Rossa活動與裝備，帶來數位世界的酷炫獨特存在。

PRADA本次則為遊戲開發了兩套裝備，第一套為「變色龍」，服裝顏色將隨角色移動而變化、宛如虛擬世界中的光學迷彩，另一套則為黑白色或在夜間發出螢光黃的「Illusion」 和「Fluo Illusion」；同時懸浮滑板與Prada Linea Rossa設計的 「Tulip」板則具有高彩的未來主義風格，以及將在比賽進行中亮起的霓虹燈條，頗有1980年代的迷幻風格。