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多力多滋X傳說對決！100%有獎 再抽稀世造型、限定勇者

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
《傳說對決》除了隊友要給力，還有超人氣的玉米片「多力多滋」參一咖陪你激戰。圖／台灣百事食品提供
《傳說對決》除了隊友要給力，還有超人氣的玉米片「多力多滋」參一咖陪你激戰。圖／台灣百事食品提供

零食品牌「多力多滋」聯手超人氣手遊「傳說對決」！即日起至指定通路購買聯名限定多力多滋，即可免費獲得限量「傳說對決虛寶序號」1組，包包有獎，還有機會抽中限定稀世造型三選一(血煞破陣箭 勇、仙鈴幻響 艾瑞、鏡花水月 莉莉安)、限定勇者四選一(童夢奇緣 安奈特、學院闊少 哥德爾、星雲守護 銀晝、飛翔夢之隊 夸克)。

《傳說對決》角色雲集，玩家自選命定英雄加入團戰，各憑本事創造傳說，現在透過指定通路購買「多力多滋X傳說對決 聯名限定包裝」，每包都有限定虛寶，還有機會抽中遊戲中入手難度極高的超人氣角色「限定稀世造型」，包括血煞破陣箭 勇、仙鈴幻響 艾瑞、鏡花水月 莉莉安，以及限定勇者四選一、本次合作獨家推出的限時多力多滋回城特效，一鍵就能打造無人能敵的傳說英雄。

此外，此次聯名合作也重磅推出豐富的通路限量滿額贈，包括團寵皮皮二度化身超Ｑ軟萌抱枕，同步釋出多用途卡套、人氣角色造型鑰匙圈、筆記本、資料夾等一系列超限量贈品。

最潮零食「多力多滋」聯手超人氣手遊「傳說對決」中跨界發動聯名，虛寶包包中，獲獎機率100%。圖／台灣百事食品提供
最潮零食「多力多滋」聯手超人氣手遊「傳說對決」中跨界發動聯名，虛寶包包中，獲獎機率100%。圖／台灣百事食品提供
此次聯名合作重磅推出通路限量滿額贈，一系列超限量贈品讓玩家愛不釋手。圖／台灣百事食品提供
此次聯名合作重磅推出通路限量滿額贈，一系列超限量贈品讓玩家愛不釋手。圖／台灣百事食品提供

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