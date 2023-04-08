快訊

靜宜大學失聯女大生傳出昨在緬北尋獲 爆料者：被騙的「但她樂意」

疫苗無突破高端股價卻狂飆…陳時中頻釋利多 檢方：非人為炒股

台灣虎航復活節找蛋 全航線隨機出現100元機票這天開搶

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台灣虎航推出復活節找蛋專案，釋出「驚喜彩蛋」，同時購買來回程機票，有機會買到全航線隨機出現100元、1000元、1500元起的機票。圖／台灣虎航提供
台灣虎航推出復活節找蛋專案，釋出「驚喜彩蛋」，同時購買來回程機票，有機會買到全航線隨機出現100元、1000元、1500元起的機票。圖／台灣虎航提供

台灣虎航推出復活節找蛋專案，釋出「驚喜彩蛋」，同時購買來回程機票，有機會買到全航線隨機出現100元、1000元、1500元起的優惠價機票，不過，tigerclub VIP會員先搶。

台灣虎航說，tigerclub VIP會員先搶，全航線單程未稅100元、1000元、1500元起，4月10日上午10時開賣至當晚11時59分。

接著開放非會員搶票，全航線單程未稅1000元、1500元起，開賣期間自4月11日上午10時至12日晚上11時59分。

台灣虎航說，搭乘期間自4月10日至10月28日。需同時購買來回程，優惠價機票為隨機出現。

台灣虎航提醒，VIP會員為2017年9月26日至今年4月6日晚上11時59分期間完成回饋金累計滿230點（含）以上者。VIP會員優惠限透過會員電子郵件（eDM）登入指定購票網頁進行購票。

台灣虎航 機票 航線

延伸閱讀

旅客逼爆澳門 人手短缺 酒店被迫關閉數千客房

萊爾富歡慶「會員6週年」祭6大主題活動優惠！4/10「10號會員日」指定咖啡同品項買10送10

新北考古生活節「舶樂嘉年華」4月登場 到粉專留言抽40名VIP

身分證有「陸、仟、元」同字或同音　萊爾富大杯美式咖啡限時買2送2

相關新聞

台灣虎航復活節找蛋 全航線隨機出現100元機票這天開搶

台灣虎航推出復活節找蛋專案，釋出「驚喜彩蛋」，同時購買來回程機票，有機會買到全航線隨機出現100元、1000元、1500...

鹽系女子必揹！編織、奶油色春夏新包新包這裡看

自然的素材，總能帶來舒適、原始的感覺。Delvaux、TOD’S、Saint Laurent不約而同發表了柳條、編織或奶...

7-ELEVEN「母親節預購」4大主題專區提供貼心禮物清單！同步發起愛心禮盒認捐

母親節檔期大戰即將開打，7-ELEVEN母親節首波預購自2月底起跑，在甜點及人氣團購美食等日常消費需求帶動下，業績已較同...

屈臣氏公開3招「6000元放大術」！寵i會員限時加碼抽點數

政府普發6,000元，各大通路紛紛祭出將6,000元放大的招數。屈臣氏即日起至6月28日回饋寵i會員，串聯線下線上祭出「...

足下新選擇？Amedeo Testoni春夏新品好穿、省水愛環保

其實無論是男性或女性，鞋櫃裡永遠都可以多添增一雙好走、好穿的舒適便鞋。Amedeo Testoni推出2023春夏新品A...

Georg Jensen愛相隨 蔣雅淇母女巧秀FUSION珠寶曬真情

每件珠寶都有一個故事，而每個動容的故事總充滿了包容、關懷與愛。北歐珠寶品牌喬治傑生（Georg Jensen）近日邀請暢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦