台灣虎航復活節找蛋 全航線隨機出現100元機票這天開搶
台灣虎航推出復活節找蛋專案，釋出「驚喜彩蛋」，同時購買來回程機票，有機會買到全航線隨機出現100元、1000元、1500元起的優惠價機票，不過，tigerclub VIP會員先搶。
台灣虎航說，tigerclub VIP會員先搶，全航線單程未稅100元、1000元、1500元起，4月10日上午10時開賣至當晚11時59分。
接著開放非會員搶票，全航線單程未稅1000元、1500元起，開賣期間自4月11日上午10時至12日晚上11時59分。
台灣虎航說，搭乘期間自4月10日至10月28日。需同時購買來回程，優惠價機票為隨機出現。
台灣虎航提醒，VIP會員為2017年9月26日至今年4月6日晚上11時59分期間完成回饋金累計滿230點（含）以上者。VIP會員優惠限透過會員電子郵件（eDM）登入指定購票網頁進行購票。
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