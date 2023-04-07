鹽系女子必揹！編織、奶油色春夏新包新包這裡看

自然的素材，總能帶來舒適、原始的感覺。Delvaux、TOD’S、Saint Laurent不約而同發表了柳條、編織或奶油色系包款，以純真自然的顏色或觸感，帶來愉悅、出遊的春夏渡假氛圍。

比利時王室愛用品牌Delvaux和法國工藝名家Catherine Romand與其工作室合作，他們採集了法國的Osier柳條，並經過切割、揀選與浸泡，約五個月後再經去皮、露天風乾，再由Catherine Romand的工坊與Delvaux一同合作，以9個小時工序編織成一顆包款；底部與提把則選用Delvaux的精選皮革、但結合法國的Osier柳條而成的Pin Mini Bucket Osier手提包，因而展現了自然、質樸但又精湛的手工魅力。

Saint Laurent則推出多款春夏新包，無論是Gaby小羊皮小型信封錢包、Manhattan Box皮革小型肩背包、Solferino Box皮革中型書包或Sunset滑面皮革中型鏈條包，多以奶油白色的頂級小牛皮或小羊皮拼接上黑色與淺古銅色五金零件，並曾為香港歌手吳家忻、香港藝人蔣雅詩配戴。包款配色如奶油般滑順，也讓人巧妙變身「鹽系」女子，清新、自然、不做作。