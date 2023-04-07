屈臣氏公開3招「6000元放大術」！寵i會員限時加碼抽點數

政府普發6,000元，各大通路紛紛祭出將6,000元放大的招數。屈臣氏即日起至6月28日回饋寵i會員，串聯線下線上祭出「小屈放大術」加碼抽活動，活動期間寵i會員至全台屈臣氏實體門市或屈臣氏網路商店消費不限金額、登入即可參加抽獎，週週抽60萬寵i點數（等同價值2,000元），同時公開3招「6,000元放大術」，分享健康保健、彩妝保養、日常用品等3大品類店員最推薦的消費撇步。

除了「小屈放大術」有機會讓寵i點數加倍回饋外，「手機就是你的行動寵i卡」讓累點、兌點、支付、購物變得更輕鬆，屈臣氏寵i俱樂部更全新升級會員權益，包括購買健康商品折扣後消費滿1,500元現折100元（每月限一次不累折）；週日自有品牌商品門市點數3倍／官網6倍贈；「天天壽星日」生日當月任一筆門市或官網之最高消費金額點數狂飆一次；年度消費滿20,000元升級點金會員贈2萬點，每月再享500元購物金等眾多專屬禮遇。

●健康放大術

4月19日前「屈臣氏買買節」 50大美力品牌任意混搭買2送1，5月14日前同時還有母親節商品折扣後滿1,000元送100元商品提貨券，除了專櫃保養品之外，更囊括各式保健食品、保健飲品、維他命等精選商品。

屈臣氏升級寵i會員權益搭配上述好康，折上折超優惠，「桂格滴雞精盒裝9包」特價1,170元、3件優惠價2,830元，除了享母親節商品折扣後消費滿1,000元送100元商品提貨券，會員購買健康商品再現折100元；「活沛多游離型葉黃素」特價2件1,899元、3件2,699元，會員再折100元，加上若於週日在門市購買還有點數3倍送、官網下單則享點數6倍送。

●美麗放大術

4月19日前不僅有「屈臣氏買買節」買2送1，還有「醫美賞」消費即贈、指定品牌滿額贈好禮活動，以及專櫃商品折扣後消費滿2,000元送200元商品提貨券。像是「Collagen by watsons毛孔淨透系列」、「AHC超能A醛賦活晚安逆時膠囊」等超多品項買2送1；「未來美年度暢銷TOP3面膜禮盒」更是從原價1,990元限時下殺至499元。

4月19日前寵i會員享折扣後消費滿800元送800元電子折價券，購買醫美商品折扣後滿1,000元享1,000元電子折價券。此外，屈臣氏每檔期都會針對寵i會員推出「寵愛特談」，本檔期祭出200件特談商品，會員價最高現省超過500元，「AHC 超維導B5能量修護賦活露30ml」原價1,680元、屈臣氏會員價1,099元，現省581元。專櫃商品會員獨享天天9折優惠，即日起至4月9日更推出SHISEIDO、Kanebo等指定專櫃品牌再享寵i點數6倍回饋、KISS ME獨家系列點數10倍回饋。購買「百優保濕加倍禮盒」會員價5,040元，現省近600元，加上檔期優惠專櫃商品折扣後滿2,000元送200元商品提貨券，以及超過3萬寵i點數回饋，相當於現賺近900元。

●日用放大術