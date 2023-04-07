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足下新選擇？Amedeo Testoni春夏新品好穿、省水愛環保

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
1T 棕色皮革拼接休閒鞋，28,100元。圖／TOD'S提供
1T 棕色皮革拼接休閒鞋，28,100元。圖／TOD'S提供

其實無論是男性或女性，鞋櫃裡永遠都可以多添增一雙好走、好穿的舒適便鞋。Amedeo Testoni推出2023春夏新品Alassio系列，結合工藝、科技與設計，讓城市或休閒的走跳生活更為輕便、靈巧而舒適。

以小牛皮打造的Alassio德比鞋滿足了正式（formal）、商務休閒（Semi-formal）的多重場合需求，並搭配經典的布洛克紋路，同時Slow Leather環保皮革更在生產過程中節省水量、並仍維持長久穿戴的優良品質；同系列另有休閒運動鞋、樂福鞋等多種款式。

同樣來自義大利的TOD’S 23春夏則有一雙1T棕色皮革拼接休閒鞋，以米黃色、橡膠顆粒厚底為基礎，拼接上沙黃、酒紅色的麂皮與皮革，動感、躍躍欲試，訂價28,100元；此外Bottega Veneta則有一雙加大楦頭、帶有變形趣味的Goofy繫帶牛皮鞋，以其中規中矩的鞋型，但略為膨脹變形的鞋楦前緣，帶來復古、令人眼睛一亮的街頭趣味，價格店洽。

Bottega Veneta今年春夏新款Goofy黑色繫帶牛皮鞋，搭配直筒牛仔褲帶來另類的街頭視覺趣味。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta今年春夏新款Goofy黑色繫帶牛皮鞋，搭配直筒牛仔褲帶來另類的街頭視覺趣味。圖／Bottega Veneta提供
Goofy黑色繫帶牛皮鞋，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
Goofy黑色繫帶牛皮鞋，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
Amedeo Testoni推出2023春夏新品Alassio系列，結合工藝、科技與設計，讓走跳更為輕便而舒適。圖／Amedeo Testoni提供
Amedeo Testoni推出2023春夏新品Alassio系列，結合工藝、科技與設計，讓走跳更為輕便而舒適。圖／Amedeo Testoni提供
Amedeo Testoni以小牛皮打造的Alassio德比鞋滿足了正式、商務休閒的多重需求，同時Slow Leather環保皮革更在生產過程中節省水量、並仍維持長久穿戴的優良品質，省水愛環保。圖／Amedeo Testoni提供（合成圖）
Amedeo Testoni以小牛皮打造的Alassio德比鞋滿足了正式、商務休閒的多重需求，同時Slow Leather環保皮革更在生產過程中節省水量、並仍維持長久穿戴的優良品質，省水愛環保。圖／Amedeo Testoni提供（合成圖）

義大利

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