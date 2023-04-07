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Georg Jensen愛相隨 蔣雅淇母女巧秀FUSION珠寶曬真情
每件珠寶都有一個故事，而每個動容的故事總充滿了包容、關懷與愛。北歐珠寶品牌喬治傑生（Georg Jensen）近日邀請暢銷作家暨STUDIO A共同創辦人蔣雅淇與女兒關愛一同入鏡拍攝，在一分多鐘的影片中真情流露、相互傾吐，兩人更穿戴上Georg Jensen的FUSION系列珠寶，展現出跨越時光的優雅雋永、溫柔婉約。
事業有成的蔣雅淇除了是知名商業人士，更在寫作、生活風格美學等不同領域中游刃有餘。女兒關愛除了正就讀美國商學院名校，更承襲了母親的優雅風格，在鏡頭前落落大方。影片中蔣雅淇感性表示：女兒勾出她整個人更好的一面，「除了是我的女兒以外，也是我最好的閨蜜」 ，並笑稱要跟女兒學習溫柔一面；而女兒也為蔣雅淇獻上一款雙色鏤空項鍊，「因為媽媽比較美、比較光鮮亮麗」，並運用貴金屬顏色的不同，比擬兩人雖不在同一城市，但情意0距離的真心相伴。
Georg Jensen的FUSION珠寶，不僅代表不同貴金屬如黃金、玫瑰金、鑽石的結合，更有形而上的指涉，象徵跨越世代、朋友、戀人間在心情的相容相知。原來珠寶最早誕生於1960年代，出自設計名家Nina Koppel之手，她從大自然中的蓬勃生機得到啟迪，透過將有機線條完美扣合的結構創造出似波浪、似拼圖般的FUSION系列珠寶，至此經典六十載。
FUSION全系列涵蓋項鍊、戒指、耳扣、手環、耳環等單品，入門單品像是18K黃金鏤空耳環、18K白金鑽石項鍊、18K白金與玫瑰金鑽石耳環，單價約自35,200元至73,000元不等；最高單價也有一款交錯運用18K白金、黃金與玫瑰金的鑽石手鐲，上看34萬3,000元。也因為FUSION的設計本意，將讓配戴者可隨意組合，透過色彩與輪廓的疊加，交織出屬於個人的獨特光彩，自由而流動，更讓情意無限展開。
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