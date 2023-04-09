

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「演唱會討人厭行為」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的四大演唱會討人厭行為。

只是想一睹偶像的風采，但卻受到重重阻撓？演唱會吸引來自四面八方的粉絲，然而大家面對偶像近在眼前的機會，經常會因此失了理智，台下就會出現各種行為，其中有些還可能會影響觀賞體驗，而究竟在演唱會上讓最網友們受不了的行為有哪些呢？

粉絲搶不贏「黃牛」好哀怨 觀眾「站在椅子上」什麼也看不見

NO1. 賣黃牛票

在演唱會上，粉絲們往往最討厭「賣黃牛票」的行為，每次搶票結束後，主辦方粉絲專頁常常會大量湧入黃牛把票券都搶完的留言，因為許多真粉絲進不了場而怨聲載道，但網友也留言勸導，不管怎麼樣都不要購買黃牛票，表示「最好抵制黃牛的方法就是不買」、「買黃牛票的就是在助長黃牛風氣而已」，並建議主辦單位可以利用實名制售票和進場，來杜絕黃牛。

NO2. 站在椅子上

買到票進場後，興高采烈地想好好觀賞表演，卻發現前面幾排的觀眾「站在椅子上」，導致自己的視線都被阻擋，根本看不見舞台；對此就有許多網友討論表示「站著ok，但站椅子上就超過了」、「站椅子上超誇張」，認為站椅子不僅不尊重其他觀眾，而且是相當危險的舉動，有可能會讓自己或是他人受傷。

NO3. 不斷推擠

當藝人走到延伸舞台，或是下台與粉絲互動時，為了近距離欣賞偶像，觀眾席時常會出現「推擠」卡位的現象；不少網友就分享自己的經驗，「粉絲擠到台前，還直接碰到藝人，超級失控」、「在搖滾站票區沒座位，就像魚池的概念，整場演唱會過程大家不斷推擠」，還有發生因為人群過於擁擠，導致體型較嬌小的粉絲體力不支昏倒的案例，民眾看到紛紛表示推擠不只是讓別人不舒服，甚至可能造成危險。

NO4. 整場拍不停

難得去演唱會，不少粉絲都會想要留下紀念，希望演出結束後也可以看影片回憶，然而有些演唱會是禁止攝影的，此時如果有人「整場拍不停」，導致工作人員一直前來制止，就會影響其他觀眾的觀看體驗；此外，也有大批網友感嘆「都去看演唱會了為何還要錄整場呢？」、「花錢買好位置一直看手機螢幕，而不是好好享受當下的演唱會，真的很可惜」，認為進場看表演，應該好好感受現場氛圍，用雙眼看才能留下最深的印象。

你有在演唱會遇過以上的討人厭行為嗎？演唱會是能和偶像近距離接觸的好機會，粉絲們也都想要留下美好回憶，但同時要注意別太熱情投入過頭，做出影響他人的行為。希望大家都能互相體諒，才能一起盡情享受演唱會的歡樂時光！

看演唱會火氣大！網怨這些討人厭行為簡直買票受氣 圖片來源/unsplash



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「演唱會討人厭行為」相關討論則數。

觀測期間： 2022/12/19-2023/03/19，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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