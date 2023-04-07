安海瑟薇站台寶格麗東京飯店 連換兩套華服秀辣腿

頂級精品寶格麗（Bulgari）旗下的寶格麗飯店與渡假村（Bulgari Hotels & Resorts），最新的東京寶格麗飯店本周於東京中央區八重洲二丁目北區的摩天大樓開幕，座落於大樓中的第40層至第45層樓，同時可俯瞰百年皇居並遠眺日本最高峰的富士山。寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）、品牌大使山下智久、木村光希、森星、日本知名演員米倉涼子、渡邊謙等亦出席開幕，星光熠熠。

入住地理位置絕佳的東京寶格麗飯店，步行即可抵達象徵性紅磚建築的東京車站，同時也與日本橋及丸之內金融區僅幾步之遙，並鄰近銀座精品購物區與餐廳。飯店共提供98間客房與套房，其中最頂級的寶格麗套房（Bulgari Suite）佔地120坪、另有寶格麗水療中心（Bulgari SPA），45樓還設有最具代表性的寶格麗酒吧（Bulgari Bar）和露台花園，盡覽壯觀景色。全部房間及公共空間皆委託米蘭建築工作室ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel操刀設計，完美融合義大利風格與日本當地的歷史和文化。