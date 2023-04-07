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安海瑟薇站台寶格麗東京飯店 連換兩套華服秀辣腿

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
東京寶格麗飯店外觀。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店外觀。圖／寶格麗提供

頂級精品寶格麗（Bulgari）旗下的寶格麗飯店與渡假村（Bulgari Hotels & Resorts），最新的東京寶格麗飯店本周於東京中央區八重洲二丁目北區的摩天大樓開幕，座落於大樓中的第40層至第45層樓，同時可俯瞰百年皇居並遠眺日本最高峰的富士山。寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）、品牌大使山下智久、木村光希、森星、日本知名演員米倉涼子、渡邊謙等亦出席開幕，星光熠熠。

入住地理位置絕佳的東京寶格麗飯店，步行即可抵達象徵性紅磚建築的東京車站，同時也與日本橋及丸之內金融區僅幾步之遙，並鄰近銀座精品購物區與餐廳。飯店共提供98間客房與套房，其中最頂級的寶格麗套房（Bulgari Suite）佔地120坪、另有寶格麗水療中心（Bulgari SPA），45樓還設有最具代表性的寶格麗酒吧（Bulgari Bar）和露台花園，盡覽壯觀景色。全部房間及公共空間皆委託米蘭建築工作室ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel操刀設計，完美融合義大利風格與日本當地的歷史和文化。

寶格麗飯店及渡假村系列最初設在米蘭、倫敦、峇里島三地，爾後陸續在北京、杜拜、上海與巴黎開設據點。東京寶格麗飯店是系列的第八間據點，未來尚有四間全新的寶格麗飯店預計於2023年至2026年間於羅馬、邁阿密、馬爾地夫及洛杉磯開幕。

寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇、品牌大使山下智久出席東京寶格麗飯店開幕剪綵儀式。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇、品牌大使山下智久出席東京寶格麗飯店開幕剪綵儀式。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使山下智久出席東京寶格麗飯店開幕活動。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使山下智久出席東京寶格麗飯店開幕活動。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI系列頂級祖母綠與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI系列頂級祖母綠與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列單圈鑽石戒指，約67萬8,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列單圈鑽石戒指，約67萬8,000元。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店水療中心。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店水療中心。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店套房。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店套房。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店室內游泳池。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店室內游泳池。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇出席東京寶格麗飯店開幕活動。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇出席東京寶格麗飯店開幕活動。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使木村光希出席東京寶格麗飯店開幕活動。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使木村光希出席東京寶格麗飯店開幕活動。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇出席東京寶格麗飯店開幕活動。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇出席東京寶格麗飯店開幕活動。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級鑽石戒指。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店大廳酒廊。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店大廳酒廊。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店義式餐廳Il Ristorante - Niko Romito餐廳行政主廚Niko Romito（前中）及其團隊。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店義式餐廳Il Ristorante - Niko Romito餐廳行政主廚Niko Romito（前中）及其團隊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eden the Garden of Wonders系列頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Eden the Garden of Wonders系列頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店頂級寶格麗套房。圖／寶格麗提供
東京寶格麗飯店頂級寶格麗套房。圖／寶格麗提供

東京 日本 馬爾地夫

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