第33屆國際美容展世貿一館開展　首日吸萬人搶購好康

人潮大幅湧現搶購了，第33屆國際美容化妝品展台北首站，今天（4月7日）在台北世貿一館盛大登場，由於主辦單位祭出早鳥優惠，前100位購票入場的民眾，可獲得美妝蛋與雞蛋好禮，吸引不少人提早排隊搶入場，今天湧入超過萬人，品牌也賣出好佳績，即日起至4月10日還有機會入場搶購。

本次國際美容化妝品展以「Beauty Planet（美妝星球）」為主題，台北先登場首戰，之後將巡迴至台中與高雄，本次集結眾多的刷具、保養品、彩妝、美甲、美睫等品牌，還祭出一票看兩展，包括美容展與台北國際春季旅展，超過650個攤位，讓大家盡情的買與逛。明天（4月8日）主辦單位仍祭出早鳥優惠，前100名購票入場的民眾，有機會獲得「雙蛋好禮：美妝蛋‧雞蛋組」。

美容展期間，還有THBA舉辦的OMC世界盃國手權選拔賽，以及國際名師技術發表會，帶來最新的各式美業潮流。

而4月9日則有「2023 春魅髮妝時尚週」的創藝時尚伸展台，從13點30分起將一連有5場走秀，包括THBA國際藝術團隊帶來兩場的「VINTAGE MEET FASHION ART」、莊敬高職美容科帶來「元宇宙魅惑時空&百花紅妝」、SUN U HAIR DESIGNER舉辦「假」「真」「髮」「真」「假」以及萬能科技大學時尚造型設計系有「YES I DO !!!」等精彩走秀。