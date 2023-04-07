第33屆國際美容展世貿一館開展 首日吸萬人搶購好康
人潮大幅湧現搶購了，第33屆國際美容化妝品展台北首站，今天（4月7日）在台北世貿一館盛大登場，由於主辦單位祭出早鳥優惠，前100位購票入場的民眾，可獲得美妝蛋與雞蛋好禮，吸引不少人提早排隊搶入場，今天湧入超過萬人，品牌也賣出好佳績，即日起至4月10日還有機會入場搶購。
本次國際美容化妝品展以「Beauty Planet（美妝星球）」為主題，台北先登場首戰，之後將巡迴至台中與高雄，本次集結眾多的刷具、保養品、彩妝、美甲、美睫等品牌，還祭出一票看兩展，包括美容展與台北國際春季旅展，超過650個攤位，讓大家盡情的買與逛。明天（4月8日）主辦單位仍祭出早鳥優惠，前100名購票入場的民眾，有機會獲得「雙蛋好禮：美妝蛋‧雞蛋組」。
美容展期間，還有THBA舉辦的OMC世界盃國手權選拔賽，以及國際名師技術發表會，帶來最新的各式美業潮流。
而4月9日則有「2023 春魅髮妝時尚週」的創藝時尚伸展台，從13點30分起將一連有5場走秀，包括THBA國際藝術團隊帶來兩場的「VINTAGE MEET FASHION ART」、莊敬高職美容科帶來「元宇宙魅惑時空&百花紅妝」、SUN U HAIR DESIGNER舉辦「假」「真」「髮」「真」「假」以及萬能科技大學時尚造型設計系有「YES I DO !!!」等精彩走秀。
消費者最不能錯過的就是各種好康，包括米蘿美甲美睫熱蠟CUCCIO指緣油保養液現場特價260元；喜臨門萬用膏特價450元、買JENNYA婕妮雅極地精華液送旅行組特價3,600元。現場消費滿額抽SPA券、Jo Malone香水等多項好禮。
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