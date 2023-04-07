寶石面太閃耀 雙陀飛輪兩地時間腕表 全球限量誘藏家
人是群聚的生物，成雙、成對，都能有相伴、幸福的聯想。瑞士鐘表品牌亞諾（Arnold & Son）推出新款雙陀飛輪兩地時腕表，以對稱的陀飛輪與兩地時間面盤，展現出對比、勻稱、和諧的時間與工藝之美。
43.5毫米的白金表殼中，Arnold & Son首先選用了古代曾被用作護身符的孔雀石（Malachite）、以及藍色的砂金石（Aventurine）成為面盤視覺；Arnold & Son品牌自製的A&S8513手動上鍊機芯，將具備兩地時間顯示：其中面盤上半部的羅馬數字時標表盤將可顯示當地時間，而面盤下半部的阿拉伯數字時標表盤則可顯示第二地時間，同時左右兩側對稱的陀飛輪裝置則可抵銷地心引力對機芯產生的偏差影響，因而讓表款運轉更為精確、穩定。
一旦翻至背面，將可欣賞A&S8513手動上鍊機芯細膩的鏡面拋光及緞面處理、拋光與手工倒角打磨等繁複工序，機芯並經過日內瓦波紋、魚鱗紋等打磨修飾；其中孔雀石款將搭配綠色鱷魚皮與黑色內襯，砂金石款則為藍色鱷魚皮帶搭配紫色內襯，兩款皆為全世界獨一無二款，訂價皆為746萬4,600元。
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