全家便利商店推「SPY X FAMILY間諜家家酒、瑪利歐」集點加價購

剛放完今年最長的5天連假，上班更需要可愛小物療癒身心，全家便利商店推出超可愛動畫《SPY X FAMILY間諜家家酒》15款居家實用小物、經典遊戲角色「瑪利歐」17款居家遊戲商品集點加價購活動，另外還有寶可夢包包及3C用品預購，全面攻占粉絲的心。

經典遊戲角色「瑪利歐」推出最新電影《超級瑪利歐兄弟電影版》，即日起至5月2日也可於全家便利商店集點加價購可愛周邊商品，首推超商獨家的4款造型燈，包含「問號箱造型音效氣氛燈」，每按一次都可聽到瑪利歐遊戲中撞擊磚塊領取金幣的聲音，還有「蘑菇造型音效氣氛燈」，經典又可愛的造型重現遊戲中的蘑菇道具，而且每次開燈即會發出蘑菇聲，每款400點＋699元；另外兩款分別是「瑪利歐賽車問號方塊造型氣氛燈」，以透明設計呈現遊戲中閃閃發亮的感覺，以及「瑪利歐造型氣氛燈」，每款400點＋939元。

還有5款以《瑪利歐賽車》經典場景打造的風火輪賽道，每款包含不同場景與瑪利歐角色賽車，在家就可以體驗極速賽車遊戲的刺激，每款400點＋949元～2,199元；更有多款由經典遊戲畫面變成的居家遊戲小物，包含問號磚塊杯墊、瑪利歐遊戲經典元素磁鐵及貼紙組合、無敵星星及問號磚塊鉛筆組等，每款都超級生火。

喜愛安妮亞的粉絲快衝！全家便利商店即日起至5月2日推出《SPY X FAMILY間諜家家酒》集點加價購活動，以安妮亞、約兒、洛伊德等3大主角為主，推出多達6款，15項居家商品，首推「間諜家家酒摺疊購物推車」，分別有安妮亞款及全家福款，不僅能輕鬆摺疊好收納，還能讓購物、收納一車搞定，每款800點＋799元或20萬點免費換。同步推出3款辦公室居家必備實用小物，包含使用柔軟親膚材質製作的靠枕、連帽設計的造型毯、電線收納盒。

人手必備的購物袋則有「收納提袋」、「造型票卡夾＋袋」兩種，「收納提袋」共有4款，包含必收的安妮亞謎之微笑款，使用帆布製作，可任意壓扁收納，再加上底層較為寬大的設計，適合盛裝任何物品，每款800點＋199元或5萬點免費換；造型票卡夾＋袋共推出2款，是由皮革票卡夾結合購物袋的組合，可收納卡片也可收納購物袋，每款800點＋179元或5萬點免費換。