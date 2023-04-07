紅色呈現女人的多樣貌！香奈兒春夏限量彩妝讓紅色說話

紅色，代表著熱情、活力與暖意，更是香奈兒的經典色之一，香奈兒2023春夏限量彩妝，就以紅色為靈感，主視覺中，從雙頰、眼周到太陽穴的紅色，帶來滿滿暖意，充滿活力的特質，打造出女人的多變風貌。

新推出的2款香奈兒四色兩用顏彩盤#957澄光暮紅、#958金緻嫣紅，採用加大容量設計，都搭配著四種柔霧、緞光色調，無論是細緻裸妝，或是濃艷風格，都可隨心打造，除了使用為腮紅，也能成為眼影

以不同風格的紅色為主，其中紅色可以使用於雙頰，當成腮紅或是打量，也可以描繪眼線與眼影，若是暈染，更能呈現出耀眼光彩。赭紅與暖洋洋的玫瑰木色、蜜桃和玫瑰金打亮色、玫瑰米色與「tomette」磚紅色，燦亮、通透且鮮豔，一應俱全。

還能搭配香奈兒水潤聚光棒暖心紅，呈現出健康的紅潤光感，以及香奈兒精確持久眼線液#516 棕紅、香奈兒絲柔恆采眼線筆 #72 曙光紅，打造出魅力電眼。香奈兒超炫耀 4D 修護睫毛膏 #17 石榴紅則能畫出紅色煙燻妝感。