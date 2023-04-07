7-ELEVEN春夏限定「SOU・SOU」10款新品限量登場

讓錢錢變成喜歡的樣子！7-ELEVEN跨界合作日本京都的文創品牌SOU・SOU，春日來臨除了暢銷日用品外，此次更以「春遊必備」、「居家潮流」等主題獨家開發近10項實用新品，從居家清潔到外出遊玩都能滿足，繽紛印花設計讓你成為矚目焦點。

春日出遊、手機隨身拍照留念，不可少的就是飽滿電力。7-ELEVEN每波熱銷品之一的行動電源又有新貨到，還有首次開發的新品「SOU．SOU真無線藍牙耳機」（限量1,200個），經典十數花紋設計，兩款商品皆推出時下流行的奶茶色系，外出穿搭不突兀更顯文青氣質。

居家布置則首次推出超繽紛的「SOU．SOU抱枕－數字遊戲」（限量2,000個）、「SOU．SOU大浴巾－十數」（兩款各限量3,000條），大尺寸的浴巾正反面雙色系，不管是外宿攜帶或居家使用都讓個人質感再升級；彩色數字遊戲花紋抱枕超適合小資族放置於臥房或沙發，為居家格調再加分，凸顯個人品味。

另外還有限量6,500個的「SOU．SOU保溫杯－數字遊戲」，彈跳式瓶蓋方便飲用，手提式設計下壓即上鎖，杯口圓潤設計容易入口，預購價699元。