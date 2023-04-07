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7-ELEVEN春夏限定「SOU・SOU」10款新品限量登場

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
SOU．SOU行動電源（黑／奶茶／白），每款預購價990元，3款各限量800個。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU行動電源（黑／奶茶／白），每款預購價990元，3款各限量800個。圖／7-ELEVEN提供

讓錢錢變成喜歡的樣子！7-ELEVEN跨界合作日本京都的文創品牌SOU・SOU，春日來臨除了暢銷日用品外，此次更以「春遊必備」、「居家潮流」等主題獨家開發近10項實用新品，從居家清潔到外出遊玩都能滿足，繽紛印花設計讓你成為矚目焦點。

春日出遊、手機隨身拍照留念，不可少的就是飽滿電力。7-ELEVEN每波熱銷品之一的行動電源又有新貨到，還有首次開發的新品「SOU．SOU真無線藍牙耳機」（限量1,200個），經典十數花紋設計，兩款商品皆推出時下流行的奶茶色系，外出穿搭不突兀更顯文青氣質。

居家布置則首次推出超繽紛的「SOU．SOU抱枕－數字遊戲」（限量2,000個）、「SOU．SOU大浴巾－十數」（兩款各限量3,000條），大尺寸的浴巾正反面雙色系，不管是外宿攜帶或居家使用都讓個人質感再升級；彩色數字遊戲花紋抱枕超適合小資族放置於臥房或沙發，為居家格調再加分，凸顯個人品味。

另外還有限量6,500個的「SOU．SOU保溫杯－數字遊戲」，彈跳式瓶蓋方便飲用，手提式設計下壓即上鎖，杯口圓潤設計容易入口，預購價699元。

7-ELEVEN「SOU・SOU X Good Choice」春夏聯名新品即日起至5月3日開放限量預購；「SOU・SOU雙層收納推車－SO-SU-U十數昆」、「SOU・SOU收納推車－SO-SU-U十數五色」則為即日起至5月7日開放限量預購。

SOU．SOU抱枕－數字遊戲，預購價399元，限量2,000個。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU抱枕－數字遊戲，預購價399元，限量2,000個。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU大浴巾－十數（米），預購價599元，限量3,000條。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU大浴巾－十數（米），預購價599元，限量3,000條。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU保溫杯－數字遊戲，預購價699元，限量6,500個。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU保溫杯－數字遊戲，預購價699元，限量6,500個。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU收納推車－SO-SU-U十數五色，預購價990元。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU收納推車－SO-SU-U十數五色，預購價990元。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU大浴巾－十數（藍），預購價599元，限量3,000條。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU大浴巾－十數（藍），預購價599元，限量3,000條。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU可折疊收納後背包－數字遊戲，預購價799元，限量3,000個。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU可折疊收納後背包－數字遊戲，預購價799元，限量3,000個。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SOU．SOU X Good Choice」春夏聯名新貨到。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SOU．SOU X Good Choice」春夏聯名新貨到。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU 25W PD快速充電組（圖右）預購價899元，限量1,500個；SOU．SOU真無線藍牙耳機（圖左）預購價1,090元，限量1,200個。圖／7-ELEVEN提供
SOU．SOU 25W PD快速充電組（圖右）預購價899元，限量1,500個；SOU．SOU真無線藍牙耳機（圖左）預購價1,090元，限量1,200個。圖／7-ELEVEN提供

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