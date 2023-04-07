聽新聞
test
0:00 / 0:00
限時4天67折！拿坡里「2公斤腿排桶」599元抱回兩大桶
拿坡里推出「2公斤腿排桶」，即日起於拿坡里披薩炸雞與拿坡里炸雞專賣店同步上市。4/11前、限時4天可享67折優惠，「2公斤腿排桶」超值特價599元(原價900元)，每桶1公斤裝，可趁優惠價輕鬆將兩桶炸雞抱回家。
「2公斤腿排桶」使用台灣國產雞肉，經按摩入味後再裹上獨家義式炸雞粉，現點現炸，每一桶淨重至少1公斤，微辣滋味、酥脆口感絕對滿足。
此外，「會員好康加碼」還有獨享優惠，三商i美食卡會員憑App可用1點領取優惠券，並至「拿坡里炸雞專賣店」購買「2公斤腿排桶」，再享胡椒雞翅(5隻)買一送一的加價購、特價99元(原價200元)， 4/8至4/9開放兩天快手領券，兌換至4/12。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言