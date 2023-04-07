快訊

曾被88槍案嫌犯「紅龜」剁斷雙掌！台南狠角色「囝仔昌」駕BMW自撞身亡

不只靜宜女生！教部公布大學生遭詐騙出國： 4人協尋中、其中1人為港生

為何3月交易慘？房仲：買方出了讓賣方覺得受辱的價格

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限時4天67折！拿坡里「2公斤腿排桶」599元抱回兩大桶

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
拿坡里推出「2公斤腿排桶」，限時優惠開跑。圖／拿坡里提供
拿坡里推出「2公斤腿排桶」，限時優惠開跑。圖／拿坡里提供

拿坡里推出「2公斤腿排桶」，即日起於拿坡里披薩炸雞與拿坡里炸雞專賣店同步上市。4/11前、限時4天可享67折優惠，「2公斤腿排桶」超值特價599元(原價900元)，每桶1公斤裝，可趁優惠價輕鬆將兩桶炸雞抱回家。

「2公斤腿排桶」使用台灣國產雞肉，經按摩入味後再裹上獨家義式炸雞粉，現點現炸，每一桶淨重至少1公斤，微辣滋味、酥脆口感絕對滿足。

此外，「會員好康加碼」還有獨享優惠，三商i美食卡會員憑App可用1點領取優惠券，並至「拿坡里炸雞專賣店」購買「2公斤腿排桶」，再享胡椒雞翅(5隻)買一送一的加價購、特價99元(原價200元)， 4/8至4/9開放兩天快手領券，兌換至4/12。

會員好康再加碼，另有獨享優惠。圖／拿坡里提供
會員好康再加碼，另有獨享優惠。圖／拿坡里提供
每桶滿滿肉塊重達1公斤。圖／拿坡里提供
每桶滿滿肉塊重達1公斤。圖／拿坡里提供
拿坡里推出「2公斤腿排桶」，每桶1公斤裝，可用優惠價輕鬆把兩桶炸雞抱回家。圖／拿坡里提供
拿坡里推出「2公斤腿排桶」，每桶1公斤裝，可用優惠價輕鬆把兩桶炸雞抱回家。圖／拿坡里提供

披薩 按摩 美食

延伸閱讀

出國前先吃飽！「頂呱呱 x 美國功夫茶」桃機店開幕，加碼推新菜單「2款暖胃雞湯」

拿坡里「買披薩送炸雞」現賺230！只有1個月

連鎖速食店「炸雞黏一坨白米」？ 苦主上網一查急奔廁所狂嘔

小朋友的愛！bb.q「童樂套餐」一次吃炸雞、鬆餅加薯條

相關新聞

限時4天67折！拿坡里「2公斤腿排桶」599元抱回兩大桶

拿坡里推出「2公斤腿排桶」，即日起於拿坡里披薩炸雞與拿坡里炸雞專賣店同步上市。4/11前、限時4天可享67折優惠，「2公...

看好頂級旅遊商機 雄獅攜手元本合包奇寶遊輪「南極追夢號」

看好頂級旅遊商機，國內最大上市旅行社雄獅旅遊與元本旅遊宣布攜手合作，共同推出最新、最大、最奢華的極地遊輪Seabourn...

連假玩不夠？劍湖山世界推花卉或恐龍穿在身上 即享兩人699元優惠

4月連假結束，許多不想在連假出門人擠人的民眾反而開始規劃出遊。隨著園區內天宮石斛蘭即將進入盛開花期，以及備受許多遊客喜愛...

澎湖花火節登場倒數 KKday推跳島一日遊55折起

澎湖國際海上花火節20日登場，今年以迪士尼百年慶典為題，KKday即起祭出優惠，最夯的花火船早鳥限量55折，每人只要18...

澎湖花火節開幕倒數搶優惠 KKday獨家花火船下殺 55 折

一年一度的離島旅遊盛事「澎湖國際海上花火節」，即將於4/20登場，今年以迪士尼百年慶典為主題展演，預期活動熱度更勝以往，...

搶攻頂級市場 雄獅攜手元本合包奇寶遊輪「南極追夢號」

看好頂級旅遊商機，國內最大上市旅行社雄獅旅遊（2731）與元本旅遊宣布攜手合作，共同推出最新、最大、最奢華的極地遊輪Se...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦