快訊

高端股價飆涉內線交易 食藥署審查委員夫妻被起訴

未來20年不斷上演資產爭奪？ 嬰兒潮世代企業家交棒難

MLB／對右投張育成沒出賽 吉田正尚敲雙安手感回溫

迪士尼、咒術迴戰最強大展即將登場！限量套票獨家推出

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
超可愛的展覽限定萬用碗套票，是迪士尼粉絲不可錯過的選擇。圖/聯合數位文創提供
超可愛的展覽限定萬用碗套票，是迪士尼粉絲不可錯過的選擇。圖/聯合數位文創提供

2023年適逢迪士尼一百周年，全球各地都舉辦了慶祝活動，由華特迪士尼動畫研究圖書館授權的《迪士尼動畫展》，集結了超過500件作品，包括手稿、素描、彩稿、藝術作品等，將在台北展出唯一一站；而甫在台北結束、超過10萬人進場的《咒術迴戰展》也宣布將在6月底移師高雄。美、日兩大頂尖IP同時登台，更不約而同推出展覽獨家限定套票，即日起陸續開賣，粉絲們千萬不能錯過。

將在6月於中正紀念堂開幕的《迪士尼動畫展》，自華特迪士尼動畫研究圖書館內超過6,500萬件的珍貴藝術品中，精選500多件經典原作及角色3D模型來台，無論大朋友或小朋友，都能從中找到喜歡的角色，感受迪士尼的百年魔法魅力，不僅如此，更獨家限量推出台灣獨有的萬用碗套票，以黑白米奇米妮為設計，一組包含碗、碗蓋及展覽門票，相當實用。

搭配動畫第二季暑假開播，南部粉絲敲破碗的《咒術迴戰展》也宣布6月30日移師高雄駁二展出，不僅帶來近400件動畫手稿與幕後製作，還有台灣限定的虎杖悠仁、五條悟、兩面宿儺三大人氣角色等身模型。有別於台北場，除了限時優惠的270元預售票及限量咒骸娃娃套票外，更推出高雄獨家限定四人收藏票卡，包含人氣角色五條悟及東京都咒術高等專門學校的學生們，只有高雄場才有，粉絲千萬不能錯過唯一收藏機會。

美、日兩大頂尖IP同時登台，北有《迪士尼動畫展》，南有《咒術迴戰展》，不論你是情有獨鍾一個，還是想南北雙展一網打盡，今年6月的台灣粉絲都很幸福，即日起udn售票網搶先開賣https://tickets.udnfunlife.com

高雄限定四人收藏票卡，極具收藏價值。圖/聯合數位文創提供
高雄限定四人收藏票卡，極具收藏價值。圖/聯合數位文創提供

迪士尼 動畫 粉絲

延伸閱讀

華特迪士尼動畫工作室成立百年！今夏最大展《迪士尼動畫展》udn售票網獨家啟售

北迪士尼、南咒術迴戰！美、日最強大展4月6日同步開賣 限量套票獨家推出

日本咒術迴戰展6月移展高雄 「優惠限時4天」搶票動作要快

歡慶迪士尼100周年！全新迪士尼主題咖啡廳「The Wonder Movie CAFE」在東京開幕

相關新聞

收心等放假！ 2023請假攻略快安排　「這樣請」爽休9天、還有5連假可把握

收心等放假！ 2023請假攻略先收藏　「這樣請」爽休9天、還有5連假可把握

入住西班牙別墅！台中線上旅展加碼贈好康 花蓮雙人渡假平日5600起

【旅奇傳媒/編輯部整理】2023年台中國際旅展將於4月21日至4月24日一連四天於台中世界貿易中心登場，理想大地渡假飯店則自即日起於官網舉辦「2023台中線上旅展」，推出至8/31止的入住優惠旅展價，

看櫻花搭捷運免塞車！上百株富士櫻「北捷紅線」沿路免費看

時序來到了櫻花季，不僅日本櫻花滿開，台灣也是！現在不用塞車到陽明山賞櫻了，紅線捷運「一整排富士櫻」免費看，快相揪把握花期看起來！

住一晚送一晚只要6000！台中海線新酒店「震大金鬰金香」推普發優惠大紅包 加碼送1200元餐酒館券

3月才剛開幕不久的「台中震大金鬰金香Golden Tulip Hotel」，就碰上全民普發6000，順勢推出「住一晚送一晚」的優惠活動，再送1200元餐酒館券，瞄準大家熱騰騰、剛拿到手的大紅包，快安排一趙台中海線小旅行，逛逛高美濕地、到三井Outlet大買特買囉！

粉紅三月櫻洗版！精選2處滿到炸「花旗木步道」，小火車駛過畫面感更驚豔

浪漫三月櫻！花旗木正值盛開期，預計清明節前後達到最美花期，幾天連假已吸引不少人潮及車潮前往朝聖，特別是彰化二水及台南西港金砂里都有許多人踩點絕美粉花海，也有許多內行人等待並卡點就為了拍到火車行經的畫面

夯到每週多開一天！「總站夜市」5月起一週五天都能逛，台中人週一迺夜市首選

這夜市好夯，每週再多開一天！台中「總站夜市」宣布好消息，將自5/1起一週開五天，每週一、三、五、六、日營業，也預計成為台中市唯一「週一營業」的夜市，好吃好玩又好逛。有去過的網友分享「東西都蠻好吃的」，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦