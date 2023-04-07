迪士尼、咒術迴戰最強大展即將登場！限量套票獨家推出
2023年適逢迪士尼一百周年，全球各地都舉辦了慶祝活動，由華特迪士尼動畫研究圖書館授權的《迪士尼動畫展》，集結了超過500件作品，包括手稿、素描、彩稿、藝術作品等，將在台北展出唯一一站；而甫在台北結束、超過10萬人進場的《咒術迴戰展》也宣布將在6月底移師高雄。美、日兩大頂尖IP同時登台，更不約而同推出展覽獨家限定套票，即日起陸續開賣，粉絲們千萬不能錯過。
將在6月於中正紀念堂開幕的《迪士尼動畫展》，自華特迪士尼動畫研究圖書館內超過6,500萬件的珍貴藝術品中，精選500多件經典原作及角色3D模型來台，無論大朋友或小朋友，都能從中找到喜歡的角色，感受迪士尼的百年魔法魅力，不僅如此，更獨家限量推出台灣獨有的萬用碗套票，以黑白米奇米妮為設計，一組包含碗、碗蓋及展覽門票，相當實用。
搭配動畫第二季暑假開播，南部粉絲敲破碗的《咒術迴戰展》也宣布6月30日移師高雄駁二展出，不僅帶來近400件動畫手稿與幕後製作，還有台灣限定的虎杖悠仁、五條悟、兩面宿儺三大人氣角色等身模型。有別於台北場，除了限時優惠的270元預售票及限量咒骸娃娃套票外，更推出高雄獨家限定四人收藏票卡，包含人氣角色五條悟及東京都咒術高等專門學校的學生們，只有高雄場才有，粉絲千萬不能錯過唯一收藏機會。
美、日兩大頂尖IP同時登台，北有《迪士尼動畫展》，南有《咒術迴戰展》，不論你是情有獨鍾一個，還是想南北雙展一網打盡，今年6月的台灣粉絲都很幸福，即日起udn售票網搶先開賣https://tickets.udnfunlife.com
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