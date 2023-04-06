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限時2週！大潤發日韓週盛大登場 單筆消費499元送50元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福日本週即日起至4月11日，單筆購買指定日本進口商品滿599元就送30元現金折價券。記者黃筱晴／攝影
家樂福日本週即日起至4月11日，單筆購買指定日本進口商品滿599元就送30元現金折價券。記者黃筱晴／攝影

台灣民眾不只喜愛到日韓旅遊，對日韓食品的喜愛也是非常熱烈。大潤發日韓週即日起至4月19日盛大登場，購買指定商品消費單筆滿499元送50元現金抵用券，全台限量5,000張，每卡每日限領乙張，吃、喝、料理一站就能買好買滿；同步推出法國Picard多款冷凍食品、甜點、冰品，活動期間消費單筆滿399元送40元現金抵用券，全台限量4,000張，每人每卡期間限領2張。

特別推薦經典的BOURBON北日本必買新品，包括一口接一口停不了的抹茶威化餅、三角造型小巧可愛的Sylveine Opera可可風味蛋糕，都是原價169元，特價129元。蒟蒻系列湯麵則是適合喜愛輕食的消費者，口味多元任君挑選，原價99元，特價85元；還有使用調味聖品味霸製作的「味霸拉麵原味/海鮮」，原價155元，特價139元。此外，像是黑醋風味糖、marukome即席味噌湯、富士甚炒菜用調味料，還有買1送1優惠。

料理類韓國商品則主推「東遠辣炒年糕」，3種道地韓國味，年糕Q彈，方便料理，原價159元，特價129元。韓國原裝進口的「Nongshim安城湯麵」，最適合邊看韓劇邊來一碗，原價159元，特價149元。濃厚酥脆的「切達起司風味球」超涮嘴，原價359元，特價249元，1桶激省110元。

另外還有網友激推的法國最大冷凍食品品牌Picard，大潤發也進口了超過80款商品且陸續還有新品推出，包含前菜、鹹點、主食、甜點、冰品，只要透過氣炸鍋、微波爐、烤箱就能端出一桌好料，可謂是零廚藝救星。像是Picard黑松露馬鈴薯泥，原價279元，特價239元；Picard特級瑪格莉特披薩原價289元，特價249元；最後再搭配Picard迷你香草巧克力脆皮甜心筒，原價155元，特價149元。還沒品嚐過的消費者可於4月8、9、15、16日於門市現場試吃（活動時間以各店公告為主）。

家樂福即日起至4月11日也推出「日本一番賞」，一次獻上超過400多支品項，且光是獨家商品就超過20支，新商品更高達50支以上，活動期間單筆購買指定日本進口商品滿599元就送30元現金折價券（單筆最高送150元），還有單筆不限金額就可以69元加價購得超夢幻的粉紅色春香櫻花葉風味烏龍麵。

零廚藝救星法國美食品牌Picard，消費滿399元送40元現金抵用券。圖／大潤發提供
零廚藝救星法國美食品牌Picard，消費滿399元送40元現金抵用券。圖／大潤發提供
大潤發日韓週即日起開跑，特別推薦料理類的好物，像是泡麵、泡菜等格外受到消費者歡迎，活動期間消費單筆滿499元送50元現金抵用券。圖／大潤發提供
大潤發日韓週即日起開跑，特別推薦料理類的好物，像是泡麵、泡菜等格外受到消費者歡迎，活動期間消費單筆滿499元送50元現金抵用券。圖／大潤發提供

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