限時2週！大潤發日韓週盛大登場 單筆消費499元送50元

台灣民眾不只喜愛到日韓旅遊，對日韓食品的喜愛也是非常熱烈。大潤發日韓週即日起至4月19日盛大登場，購買指定商品消費單筆滿499元送50元現金抵用券，全台限量5,000張，每卡每日限領乙張，吃、喝、料理一站就能買好買滿；同步推出法國Picard多款冷凍食品、甜點、冰品，活動期間消費單筆滿399元送40元現金抵用券，全台限量4,000張，每人每卡期間限領2張。

特別推薦經典的BOURBON北日本必買新品，包括一口接一口停不了的抹茶威化餅、三角造型小巧可愛的Sylveine Opera可可風味蛋糕，都是原價169元，特價129元。蒟蒻系列湯麵則是適合喜愛輕食的消費者，口味多元任君挑選，原價99元，特價85元；還有使用調味聖品味霸製作的「味霸拉麵原味/海鮮」，原價155元，特價139元。此外，像是黑醋風味糖、marukome即席味噌湯、富士甚炒菜用調味料，還有買1送1優惠。

料理類韓國商品則主推「東遠辣炒年糕」，3種道地韓國味，年糕Q彈，方便料理，原價159元，特價129元。韓國原裝進口的「Nongshim安城湯麵」，最適合邊看韓劇邊來一碗，原價159元，特價149元。濃厚酥脆的「切達起司風味球」超涮嘴，原價359元，特價249元，1桶激省110元。

另外還有網友激推的法國最大冷凍食品品牌Picard，大潤發也進口了超過80款商品且陸續還有新品推出，包含前菜、鹹點、主食、甜點、冰品，只要透過氣炸鍋、微波爐、烤箱就能端出一桌好料，可謂是零廚藝救星。像是Picard黑松露馬鈴薯泥，原價279元，特價239元；Picard特級瑪格莉特披薩原價289元，特價249元；最後再搭配Picard迷你香草巧克力脆皮甜心筒，原價155元，特價149元。還沒品嚐過的消費者可於4月8、9、15、16日於門市現場試吃（活動時間以各店公告為主）。