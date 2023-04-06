PChome 24h購物限時推「普發6000享優惠」超值活動

近期「全民共享，普發現金」躍升為國內討論度最高的發燒議題之一，根據財政部預估約有2,355萬國人能夠領到這波共計1,413億元預算的「6,000元現金大紅包」，同時搭上即將來臨的母親節檔期，有望掀起一波經濟共享潮。PChome 24h購物於日前推出早鳥儲值方案，指定儲值品項享1%加碼回饋金、總價6,000元以上的商品折價大禮包、儲值6,000元抽6,000現金積點，以及限量登記送KFC、麥當勞、摩斯漢堡等免費餐點，統計自3月29日上線暖身起跑一周搶先登記儲值方案已售出4,000組。

延續這波儲值熱潮，PChome 24h購物再推出現金放大術，即日起至4月16日加碼「普發6,000享優惠」超值活動，不論用現金、儲值金或刷卡，只要在全站消費滿6,000元就享5%的P幣回饋（上限500 P幣），同時累計消費金額滿6,000元，登記再送總價值6,000元的限量折價券，並網羅換季涼夏大小家電、日用品箱購、母親節送禮推薦、出遊票券等商品，以「Panasonic國際牌冷暖型K系列－變頻分離式空調」為例，售價31,875元，一家四口購買儲值方案後，加上1%加碼金、品牌折價券、500 P幣、指定銀行信用卡優惠、原廠好禮、貨物稅、汰舊換新補助等加疊起來，最後價折後約20,823元，等同打65折。

隨著清明節氣過去，夏季腳步緩緩靠近，PChome 24h購物近一周大小家電關注熱度迅速攀升中，熱搜前5大類分別為「清淨除溼、廚房家電、降溫消暑、居家大家電、個人小電器」。PChome 24h購物特別推薦同時要養育子女，又要照顧父母的35至55歲「三明治族」，可透過家庭集資方式入手高單價的夢幻家電逸品，不僅網羅大容量雙門冰箱7折起、滾筒洗衣機、下殺近5折的掃地機器人等，更推出液晶電視狂降萬元的有感優惠，以及可搭配經濟部汰舊換新補助的一級省電冷氣，力邀消費者把握機會購入涼夏家電；另外也針對50到60歲的「橘世代」，推薦沖牙機、水波爐等小電器，祭出大小家電最低下殺41折起。

PChome 24h購物年初以來站上的日用品熱銷品類前5名分別為「衛生紙、尿布、洗衣精、成人紙尿褲、家用清潔」，為滿足消費者的日用品囤貨需求，提供最低下殺58折起的箱購優惠，全站消費滿6,000元還能享有最高5%的P幣回饋。