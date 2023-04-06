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29年回憶說再見！台北東區「宮川日本料理」結束營業

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29年回憶說再見！ 台北東區「宮川日本料理」結束營業

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
29年的「宮川日本料理」，近日已經結束營業。圖／擷取自宮川日本料理官網
29年的「宮川日本料理」，近日已經結束營業。圖／擷取自宮川日本料理官網

老字號餐廳又少一間！在台北東區開業29年，提供日式料理自助餐的「宮川日本料理」近日傳出熄燈消息，google資料也已顯示「永久停業」，官網亦發布停業公告，讓老顧客們少了一個吃到飽的好去處。

自1994年開幕的「宮川日本料理」，店址位於台北東區商圈，以600～700元區間帶的價格，提供生魚片、壽司、手捲、炸物、烤物、沙拉等日式餐點，讓顧客能盡情吃到飽。另外還有日式便當外帶、定食餐點可供選擇。由於cp值高、餐點豐富，也獲得不少消費者喜愛，在google地圖擁有近2,000則評論，平均獲得3.6分。近日傳出宮川已於4月初結束營業，外界推測為缺工、租金等因素影響。

除此宮川之外，位於高雄，以「巨大佛祖頭」造景著稱的「天水玥」也於4月無預警熄燈。另外天母的「茉莉小吃店」也在三月底劃下句點。至於新竹東區的義式餐廳「Uncles’義國料理」，也預告將於4月17日結束營業。

日本料理 東區 餐廳

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