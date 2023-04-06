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草間彌生、奈良美智創佳績！富藝斯香港新總部首拍告捷

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
富藝斯亞洲區主席暨拍賣官陳遵文（Jonathan Crockett）拍出奈良美智《尋找寶藏》，以近8,400萬港元成交。圖／富藝斯提供
富藝斯亞洲區主席暨拍賣官陳遵文（Jonathan Crockett）拍出奈良美智《尋找寶藏》，以近8,400萬港元成交。圖／富藝斯提供

國際拍賣行富藝斯（Phillips）上周起於香港舉辦的春季拍賣創下佳績，是富藝斯香港西九文化區的 亞洲新總部於三月中開幕以來舉辦之首季拍賣。「二十世紀及當代藝術」晚間拍賣以3.5億港元收槌，較去年香港春季晚拍增長65%。日間拍賣以逾1.22億港元作收，並，締造10位藝術家之世界拍賣紀錄。兩場「二十世紀及當代藝術」2023香港春季拍賣，總成交額共逾4.7億港元，較上年春季拍賣增長33%。

3月30日晚間率先登場的晚拍，同時創下高達96%的金額成交率及90%的項目成交率，由奈良美智1995年的作品《尋找寶藏》， 以近8,400萬港元領銜成交，彰顯這位日本當代藝術大師持續強勁的市場。回顧展在新總部對面香港M+視覺文化博物館舉行的藝術家草間彌生，一幅1995年作的《南瓜》已超過拍前高估價的逾5,600萬港元成交，且拍賣收益將撥捐愛荷華州的克拉琳達卡內基（Clarinda Carnegie）藝術博物館。晚拍同時刷新了中國大陸藝術家陳可及美國藝術家布雷特克勞福德（Brett Crawford）的拍賣紀錄。

領銜的奈良美智《尋找寶藏》，1995年作，以8,385萬港元成交。圖／富藝斯提供
領銜的奈良美智《尋找寶藏》，1995年作，以8,385萬港元成交。圖／富藝斯提供
富藝斯於亞洲區新總部舉辦第一場拍賣。圖／富藝斯提供
富藝斯於亞洲區新總部舉辦第一場拍賣。圖／富藝斯提供
眾所矚目的草間彌生《南瓜》，1995年作，以5,611萬港元成交。圖／富藝斯提供
眾所矚目的草間彌生《南瓜》，1995年作，以5,611萬港元成交。圖／富藝斯提供

香港 藝術家 草間彌生 奈良美智

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