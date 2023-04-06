就是愛黝黑！愛彼、沛納海限量時計 沉默霸氣開外掛

絕對的黑色，總能帶來沈靜、力量以及高級感。瑞士高級鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）與沛納海（PANERAI）近日不約而同發表了黑色視覺全新表款，前者是為慶祝經典系列的30周年，後者則二度與動力潛艇攜手，展現黑色獨特、精密、複雜的藏家級限量時計。

為了慶祝「皇家橡樹離岸型（Royal Oak Offshore）」的30周年，愛彼發表一只新款的皇家橡樹離岸型紀念計時碼表，黑色陶瓷、黑色面盤、黑色表帶但裝飾以黃色搶眼細節的這只表款，將曾於1999年與影壇動作巨星阿諾（Arnold Schwarzenegger）合作的「魔鬼末日」紀念款（型號25770SN）推出黑色陶瓷材質，43毫米的表殼並使用新一代4401自動上鍊機芯並搭配黑色自動盤，並歸功於陶瓷的輕量化，整只表款僅103公克，配戴舒適、大而有當，全球限量500只。

沛納海則繼2021、2022之後，第三度與賓士御用改裝品牌BRABUS推出聯名表款：Submersible S BRABUS Verde Militare Edition專業潛水腕表（型號：PAM01283）。表款是從BRABUS的Marine Shadow豪華動力遊艇得到靈感啟發，47毫米的Carbotech表殼具有比鋼、鈦金屬還輕盈的特點，並兼具抗腐蝕性，同時P.4001/S自動上鍊鏤空機芯並在正面銘刻以代表BRABUS的首字母B字樣，功能則具備第二時區顯示與日夜顯示，以及以鎢合金打造的偏心自動盤。