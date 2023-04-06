周杰倫神客串！三秒變身瑞士專業製表師 貝克漢也入鏡
擬人化是一種討喜的行為，將一個物品、一個事件、一個非人的存在「擬人化」，拉近了距離，賦予了個性與生命力。帝舵（TUDOR）今年首度參展鐘表與奇蹟（Watches & Wonder）的日內瓦表展，除了發表多款重量級新品，更有一只全新的TUDOR影片將「表廠」擬人化，生動活潑。
在約4分20秒的影片中，鏡頭時而拉遠至外太空、時而聚焦在瑞士的野生生物、山巔與優美山中表廠。影片中帶人前往150公尺寬、20公尺高、總面積約10,642平方公尺、三層樓高TUDOR表廠的不同角落，並欣賞到自動化製造過程、表廠的傑出匠人大師，更有包含2023年新品如巧克力棕色面盤的TUDOR Royal腕表、搭配蛋白石面盤的Black Bay GMT腕表等多款新品，其中並由品牌大使貝克漢（David Beckham）配戴；不僅如此，品牌大使周杰倫並在影片中驚喜現身，雖然登場秒數僅約3秒，但穿上白袍、手持放大鏡的周杰倫仍化身專業製表師，大秀專業風範。
值得一提的，帝舵今年的新品中再有一只精鋼表殼搭配黑色面盤、紅色表圈的Black Bay腕表獲得METAS大師天文台認證，同時品牌也宣布，未來將向新品全METAS認證的目標邁進。目前影片已獲超過10萬瀏覽次數與2,600多則留言，總長四分多鐘影片可於Youtube的TUDOR頻道中，以「New TUDOR watches – Watches & Wonders 2023」標題搜尋即可完整欣賞。
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