普發6千元帶動百貨公司業績 搭家電汰舊換新補助和周年慶更划算

台中市中友百貨公司看好全民普發現金6千元可帶動百貨母親節業績，今宣布，即日起至20日消費滿6千元就再加贈6千元電子購物券，同時享有全館家族點數3倍送。

店長陳俊華說，政府普發6千元現金是歷年最高金額，中友百貨為此規畫了2至3波超級回饋活動，首波即推出消費滿6千元送6千元的優惠，搭配周年慶與母親節採購季的眾多優惠，回饋還會再加倍。

他說，目前正值百貨大型促銷檔期，而自上個月31日起已陸續有民眾領到普發現金6千元並到店消費，全店成長近4成。