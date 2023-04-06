蝦皮購物首度打造「蝦MI節」！天天限時瘋搶5折優惠

小米13系列旗艦以及Redmi Note 12系列接連登台，引起全台米粉關注。根據蝦皮購物觀察，小米及旗下Redmi手機向來是注重高CP值的消費者首選，小米吸塵器、顯示器、行動電源等3C家電更長年攻占全站熱搜排行榜。為造福全台米粉，蝦皮購物首度打造「蝦MI節」，推出蝦MI金頭腦、蝦MI鐵粉應援團兩大抽獎活動，更與多家美妝、保健及3C通路品牌跨界合作，祭出Xiaomi筋膜按摩槍mini、Xiaomi電動刮鬍刀、蘭芝水酷精華等好禮天天抽，活動期間天天瘋灑5折優惠券，除站上熱銷商品祭出下殺優惠外，隨著Redmi Note 12系列上市，蝦皮購物更瞄準新機換購潮，針對早鳥用戶推出限定優惠，系列新品最低入手價只要4,399元，還有3C周邊好禮免費送。

蝦皮購物首度打造專屬「蝦MI節」，即日起至4月11日每天下午3點狂灑5折優惠券，小米、POCO等熱賣商品下殺54折起。4月6日米家無線吸塵器G9限時優惠價4,995元，具有1億像素廣角相機的POCO X5 Pro 5G（8GB／256GB）限時優惠價10,999元；4月7日至4月9日Xiaomi智慧顯示器A2 43型原價15,999元、折後限時優惠價9,999元，Xiaomi Pad5（ 6GB／256GB）限時優惠價9,999元；4月10日至4月11日Xiaomi 12 256GB直降1萬元、限時優惠價12,999元。

歡慶Redmi Note 12系列新品上市，Redmi 12C新機價4,399元，4月7日前搶先下單再送行動電源、耳機等限量早鳥好禮。兩款穿戴式裝置也同步推出早鳥優惠價，4月7日前下單Redmi Watch 3只要2,395元，現省200元；4月7日前Redmi Buds 4 Lite則祭出兩件組合套裝價1,290元。

蝦皮購物再推出「蝦MI金頭腦」、「蝦MI鐵粉應援團」兩大抽獎活動，與L’Oréal Paris巴黎萊雅、Maybelline媚比琳、蘭芝、專科、理膚寶水、適樂膚、薇姿、全國電子等多家美妝、3C通路品牌跨界合作，邀請用戶天天進活動頁找驚喜。即日起至4月11日不限金額下單，再天天到「蝦MI金頭腦」完成小米答題任務，有機會抽到Xiaomi筋膜按摩槍mini、Xiaomi路由器、Xiaomi buds 3等熱賣商品；完成其他品牌答題任務，再抽康寧餐盤組、巴黎萊雅護髮精華精油、蘭芝150元優惠券等好禮。