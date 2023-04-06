快訊

郭台銘宣布參選總統 高雄曾挺郭的白派大將表態了

北捷萬大線傳工安意外 男工人遭壓傷無呼吸心跳

長榮海運證實「長鵬輪」遭海盜襲擊 水手被捆綁驚險逃脫

韓式炸醬麵DIY！金蘭「韓式炸醬包」登場 加碼送醬油

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
金蘭食品新推出「韓式炸醬便利包」，每盒3包，售價250元。圖／金蘭提供
金蘭食品新推出「韓式炸醬便利包」，每盒3包，售價250元。圖／金蘭提供

「炸醬麵」是韓國代表性的國民美食，每逢4月14日「黑色情人節」，韓國的單身年輕人也都會穿上黑色服飾、大啖黑色炸醬麵，成為獨特的節日活動。金蘭食品本次以金蘭醬油為基底，在黑色情人節前，全新推出「韓式炸醬便利包」，讓民眾能輕鬆重現韓式炸醬麵的滋味，慶祝新品上市，還有「買1送1」的限時優惠，免費加贈「金蘭松露醬油」。

顏色漆黑的「韓式炸醬麵」中，關鍵炸醬是先將白糖加熱製成粘稠的焦糖，再加入由黑豆製成的春醬中，最後搭配麵條、小黃瓜絲食用，是相當常見的國民美食，包括BLACKPINK Jennie、IU等明星，都表示自己喜愛炸醬麵。根據統計，韓國餐廳每天可售出約700萬碗的炸醬麵。而在4月14日是韓國的「黑色情人節」，韓國的單身男女當天會以「黑色」為主軸，宣告單身萬歲的理念。因此單身者會穿上黑色服飾出門，也會到餐廳大吃黑漆漆的炸醬麵。黑色情人節當天，韓國炸醬麵的銷量可爆增至5,000萬碗。

為了省去民眾自製炸醬的辛勞，「金蘭食品」新推出「韓式炸醬便利包」，以招牌的金蘭醬油為底，搭配上味噌、洋蔥、芝麻、黑糖的配料調製而成，帶有甘甜鹹香，以微波爐或滾水加熱後拌入麵條中，就可立即調理出一碗韓式炸醬麵。除此之外，「韓式炸醬便利包」也可延伸成炸醬肉絲、炸醬火鍋、炸醬包子、炸醬春捲、炸醬炒飯等不同料理。

「韓式炸醬便利包」自即日起在金蘭好物網和各大電商平台上架，每盒3包，售價250元。金蘭好物網並獨家推出「買1送1」促銷，買1盒「韓式炸醬便利包」就送1罐「金蘭松露醬油（115ml）」，送完為止。

「韓式炸醬便利包」加熱後即可食用，在家也能重現韓式炸醬麵滋味。圖／金蘭提供
「韓式炸醬便利包」加熱後即可食用，在家也能重現韓式炸醬麵滋味。圖／金蘭提供

延伸閱讀

韓國梨16噸邊境遭攔 美國471噸黃豆農藥超標全退運銷毀

少女心大爆發！韓國「Krispy Kreme x Belly熊」推4款超Q甜甜圈，Belly熊店員包裝盒好欠收

輪到朴敘俊遭殃？中國翻拍《梨泰院Class》新劇名曝光　微博網友「5大原因」看衰：不信能拍好

台灣薪資給的比韓國還多！ 李多慧親曝來台真實原因

相關新聞

絕美寶石上太空！GUCCI發表首款萬年曆 客訂細節太貼心

GUCCI每年都在三月底時發表全系列高級珠寶腕表新品，日前GUCCI正式推出2023系列，以「太空飛行」為主題，展現出對...

韓式炸醬麵DIY！金蘭「韓式炸醬包」登場　加碼送醬油

「炸醬麵」是韓國代表性的國民美食，每逢4月14日「黑色情人節」，韓國的單身年輕人也都會穿上黑色服飾、大啖黑色炸醬麵，成為...

Energy睽違20年完整團體帥照曝光！不可能任務靠「它」來助攻完成

作為台灣男團先驅之一的Energy近日在五月天於高雄舉辦的「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」中，睽違18年世紀合體，並獻唱了招牌金曲「放手」，讓全場沸騰。隔不到數日，又釋出了Energy完整合體形象大片，讓「死忠」粉絲又驚又喜，直問「要發新歌了嗎？」、「什麼時候開演唱會？」

宋慧喬「黑暗榮耀」不離手的FENDI包！台名媛也跟風拎

FENDI韓國品牌大使宋慧喬主演Netflix 熱播戲劇「黑暗榮耀」（The Glory）近期第二季大結局成為熱議話題，...

萊爾富歡慶「會員6週年」 祭出6大主題活動優惠

萊爾富自2017年2月推出Hi-Life VIP App至今，會員人數已近600萬，歡慶Hi-Life VIP App「...

華特迪士尼動畫工作室成立百年！今夏最大展《迪士尼動畫展》udn售票網獨家啟售

在全球巡迴展出，締造觀展好口碑的《迪士尼動畫展》（《The Art of Disney: The Magic of Animation》），確定將於6月21日至10月11日於台北盛大展出！今（2023）年適逢華特迪士尼動畫工作室創立100周年，眾多迪士尼粉絲敲碗期待的《迪士尼動畫展》將在台北舉辦唯一一站，邀請所有喜愛迪士尼的大小朋共同重溫迪士尼動畫神奇魔法的幕後故事！4月6日起，udn售票網獨家販售330元最優惠預售單人票、699元限量商品套票與極具收藏價值的799元雙人紀念套票，4/24起全通路都能買到330元預售單人票與799元雙人紀念套票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦