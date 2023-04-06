韓式炸醬麵DIY！金蘭「韓式炸醬包」登場　加碼送醬油

「炸醬麵」是韓國代表性的國民美食，每逢4月14日「黑色情人節」，韓國的單身年輕人也都會穿上黑色服飾、大啖黑色炸醬麵，成為獨特的節日活動。金蘭食品本次以金蘭醬油為基底，在黑色情人節前，全新推出「韓式炸醬便利包」，讓民眾能輕鬆重現韓式炸醬麵的滋味，慶祝新品上市，還有「買1送1」的限時優惠，免費加贈「金蘭松露醬油」。

顏色漆黑的「韓式炸醬麵」中，關鍵炸醬是先將白糖加熱製成粘稠的焦糖，再加入由黑豆製成的春醬中，最後搭配麵條、小黃瓜絲食用，是相當常見的國民美食，包括BLACKPINK Jennie、IU等明星，都表示自己喜愛炸醬麵。根據統計，韓國餐廳每天可售出約700萬碗的炸醬麵。而在4月14日是韓國的「黑色情人節」，韓國的單身男女當天會以「黑色」為主軸，宣告單身萬歲的理念。因此單身者會穿上黑色服飾出門，也會到餐廳大吃黑漆漆的炸醬麵。黑色情人節當天，韓國炸醬麵的銷量可爆增至5,000萬碗。

為了省去民眾自製炸醬的辛勞，「金蘭食品」新推出「韓式炸醬便利包」，以招牌的金蘭醬油為底，搭配上味噌、洋蔥、芝麻、黑糖的配料調製而成，帶有甘甜鹹香，以微波爐或滾水加熱後拌入麵條中，就可立即調理出一碗韓式炸醬麵。除此之外，「韓式炸醬便利包」也可延伸成炸醬肉絲、炸醬火鍋、炸醬包子、炸醬春捲、炸醬炒飯等不同料理。