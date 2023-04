在全球巡迴展出,締造觀展好口碑的《迪士尼動畫展》(《The Art of Disney: The Magic of Animation》),確定將於6月21日至10月11日於台北盛大展出!今(2023)年適逢華特迪士尼動畫工作室創立100周年,眾多迪士尼粉絲敲碗期待的《迪士尼動畫展》將在台北舉辦唯一一站,邀請所有喜愛迪士尼的大小朋共同重溫迪士尼動畫神奇魔法的幕後故事!4月6日起,udn售票網獨家販售330元最優惠預售單人票、699元限量商品套票與極具收藏價值的799元雙人紀念套票,4/24起全通路都能買到330元預售單人票與799元雙人紀念套票。

2023-04-06 15:40