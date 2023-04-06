Energy睽違20年完整團體帥照曝光！不可能任務靠「它」來助攻完成

作為台灣男團先驅之一的Energy近日在五月天於高雄舉辦的「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」中，睽違18年世紀合體，並獻唱了招牌金曲「放手」，讓全場沸騰。隔不到數日，又釋出了Energy完整合體形象大片，讓「死忠」粉絲又驚又喜，直問「要發新歌了嗎？」、「什麼時候開演唱會？」

成軍超過20年Energy在先前多次傳出要合體復出的消息，甚至成員中的坤達也分享過團員私下聚會的畫面，但遲遲都不見他們再度登上舞台。直到日前的五月天於高雄舉辦的「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」中，Energy以特別嘉賓的方式現身合唱「放手」，才讓粉絲們一償宿願，還紛紛敲碗希望他們也要舉辦演唱會。事後Energy接受訪問時也坦承，合體本來不在計劃裡，但想到當年的熱血與衝勁，加上大家都有意願才完成了這不可能的任務。

睽違20年，最殺舞蹈男團Energy驚喜合體，拍攝帥氣形象大片，並詮釋了adidas Originals Superstar鞋款經典黑、白配色。圖／adidas Originals提供

Energy不僅驚喜合體，這個在當年號稱最殺的舞蹈團體，還曝光了完整合體形象大片。原來背後有adidas Originals的支持，讓5位團員都上腳Superstar鞋款的OG黑、白配色，來拍攝酷帥造型。品牌表示，之所以會選用Superstar鞋款，是因為這款鞋問世至今超過50年，在流行文化中佔有不可動搖地位。而Energy出道20年後首次合體演出，穿上具有歷史意義鞋款登上舞台，展現丰采依舊舞台魅力，與品牌想連結不同潮流文化的精神相符。

睽違20年，最殺舞蹈男團Energy驚喜合體，拍攝帥氣形象大片，並詮釋了adidas Originals Superstar鞋款經典黑、白配色。圖／adidas Originals提供

睽違20年，最殺舞蹈男團Energy驚喜合體，拍攝帥氣形象大片，並詮釋了adidas Originals Superstar鞋款經典黑、白配色。圖／adidas Originals提供

adidas Originals Superstar鞋，3,080元。圖／adidas Originals提供