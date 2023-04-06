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Energy睽違20年完整團體帥照曝光！不可能任務靠「它」來助攻完成

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
睽違20年，最殺舞蹈男團Energy驚喜合體，拍攝帥氣形象大片，並詮釋了adidas Originals Superstar鞋款經典黑、白配色。圖／adidas Originals提供
睽違20年，最殺舞蹈男團Energy驚喜合體，拍攝帥氣形象大片，並詮釋了adidas Originals Superstar鞋款經典黑、白配色。圖／adidas Originals提供

作為台灣男團先驅之一的Energy近日在五月天於高雄舉辦的「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」中，睽違18年世紀合體，並獻唱了招牌金曲「放手」，讓全場沸騰。隔不到數日，又釋出了Energy完整合體形象大片，讓「死忠」粉絲又驚又喜，直問「要發新歌了嗎？」、「什麼時候開演唱會？」

成軍超過20年Energy在先前多次傳出要合體復出的消息，甚至成員中的坤達也分享過團員私下聚會的畫面，但遲遲都不見他們再度登上舞台。直到日前的五月天於高雄舉辦的「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」中，Energy以特別嘉賓的方式現身合唱「放手」，才讓粉絲們一償宿願，還紛紛敲碗希望他們也要舉辦演唱會。事後Energy接受訪問時也坦承，合體本來不在計劃裡，但想到當年的熱血與衝勁，加上大家都有意願才完成了這不可能的任務。

睽違20年，最殺舞蹈男團Energy驚喜合體，拍攝帥氣形象大片，並詮釋了adidas Originals Superstar鞋款經典黑、白配色。圖／adidas Originals提供
睽違20年，最殺舞蹈男團Energy驚喜合體，拍攝帥氣形象大片，並詮釋了adidas Originals Superstar鞋款經典黑、白配色。圖／adidas Originals提供

Energy不僅驚喜合體，這個在當年號稱最殺的舞蹈團體，還曝光了完整合體形象大片。原來背後有adidas Originals的支持，讓5位團員都上腳Superstar鞋款的OG黑、白配色，來拍攝酷帥造型。品牌表示，之所以會選用Superstar鞋款，是因為這款鞋問世至今超過50年，在流行文化中佔有不可動搖地位。而Energy出道20年後首次合體演出，穿上具有歷史意義鞋款登上舞台，展現丰采依舊舞台魅力，與品牌想連結不同潮流文化的精神相符。

睽違20年，最殺舞蹈男團Energy驚喜合體，拍攝帥氣形象大片，並詮釋了adidas Originals Superstar鞋款經典黑、白配色。圖／adidas Originals提供
睽違20年，最殺舞蹈男團Energy驚喜合體，拍攝帥氣形象大片，並詮釋了adidas Originals Superstar鞋款經典黑、白配色。圖／adidas Originals提供

睽違20年，最殺舞蹈男團Energy驚喜合體，拍攝帥氣形象大片，並詮釋了adidas Originals Superstar鞋款經典黑、白配色。圖／adidas Originals提供
睽違20年，最殺舞蹈男團Energy驚喜合體，拍攝帥氣形象大片，並詮釋了adidas Originals Superstar鞋款經典黑、白配色。圖／adidas Originals提供

adidas Originals Superstar鞋，3,080元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals Superstar鞋，3,080元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals Superstar鞋，3,080元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals Superstar鞋，3,080元。圖／adidas Originals提供

演唱會 品牌 粉絲 五月天

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