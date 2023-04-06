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金車噶瑪蘭獲頒2023英國WWA、Icons of Whisky多項大獎

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
KAVALAN WHISKY BAR首席調酒師林柏均，獲頒2023年威士忌行業大賞「全球年度最佳調酒師」殊榮。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
KAVALAN WHISKY BAR首席調酒師林柏均，獲頒2023年威士忌行業大賞「全球年度最佳調酒師」殊榮。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

創辦於1998年、威士忌業界權威媒體《Whisky Magazine》3月底於英國倫敦舉辦2023年「世界威士忌競賽（World Whiskies Awards）」及「威士忌行業大賞（Icons of Whisky）」頒獎晚宴，金車噶瑪蘭「金車頂極指揮單一麥芽威士忌」獲頒「台灣最佳單一麥芽威士忌」、「噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒」獲頒「台灣最佳單一桶單一麥芽威士忌」，KAVALAN WHISKY BAR首席調酒師林柏均（James Lin），則榮獲「全球年度最佳調酒師 （Bartender of The Year, Global Winner）」殊榮。

金車噶瑪蘭於2023年「世界威士忌競賽」及「威士忌行業大賞」中榮獲多項大獎，包含3面金牌——噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌、金車頂極指揮單一麥芽威士忌、噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒；2座台灣冠軍——「台灣最佳單一麥芽威士忌」金車頂極指揮單一麥芽威士忌、「台灣最佳單一桶單一麥芽威士忌」噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒；2座世界產區冠軍——「世界產區年度最佳蒸餾酒廠」噶瑪蘭威士忌酒廠、「世界產區年度最佳調酒師」KAVALAN WHISKY BAR首席調酒師林柏均；以及1座全球冠軍——「全球年度最佳調酒師」KAVALAN WHISKY BAR首席調酒師林柏均。

2023年世界威士忌競賽由來自全球各地四十多個國家、兩百多位的專家評審進行評選，「金車頂極指揮單一麥芽威士忌」以數種不同風味酒桶，融合雪山山脈純淨甘甜水源，完美呈現香氣豐沛與多層次的酒體，細膩滑順又富含深度的口感，獲頒「台灣最佳單一麥芽威士忌」；「噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒」蘊含豐富迷人的水果香氣、淡木質氣息與蜂蜜甜感交織，顯現獨特口感及香氛韻味，獲頒「台灣最佳單一桶單一麥芽威士忌」。

威士忌行業大賞則將2023年「全球年度最佳調酒師」大獎頒發給「KAVALAN WHISKY BAR首席調酒師林柏均」。林柏均在業界服務資歷12年，於2019年加入KAVALAN WHISKY BAR，擅長以創意體驗的方式，將各種感受味覺化，帶給消費者許多驚喜，具備豐富的威士忌知識且精通調酒、餐點搭配，深受評審讚賞。

◎2023年世界威士忌競賽World Whiskies Awards獲獎

○台灣冠軍

．台灣最佳單一麥芽威士忌——金車頂極指揮單一麥芽威士忌

．台灣最佳單一桶單一麥芽威士忌——噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒

○金牌

．噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌

．金車頂極指揮單一麥芽威士忌

．噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒

◎2023年威士忌行業大賞Icons of Whisky獲獎

．全球年度最佳調酒師

．世界產區年度最佳調酒師

．世界產區年度最佳蒸餾酒廠

．世界產區年度最佳威士忌酒吧——高度讚揚

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金車噶瑪蘭榮獲2023年世界威士忌競賽、威士忌行業大賞多項大獎，包含3面金牌、2座台灣冠軍、2座世界產區冠軍，以及1座全球冠軍。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金車噶瑪蘭榮獲2023年世界威士忌競賽、威士忌行業大賞多項大獎，包含3面金牌、2座台灣冠軍、2座世界產區冠軍，以及1座全球冠軍。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

噶瑪蘭 金牌

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