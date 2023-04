金車噶瑪蘭獲頒2023英國WWA、Icons of Whisky多項大獎

創辦於1998年、威士忌業界權威媒體《Whisky Magazine》3月底於英國倫敦舉辦2023年「世界威士忌競賽(World Whiskies Awards)」及「威士忌行業大賞(Icons of Whisky)」頒獎晚宴,金車噶瑪蘭「金車頂極指揮單一麥芽威士忌」獲頒「台灣最佳單一麥芽威士忌」、「噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒」獲頒「台灣最佳單一桶單一麥芽威士忌」,KAVALAN WHISKY BAR首席調酒師林柏均(James Lin),則榮獲「全球年度最佳調酒師 (Bartender of The Year, Global Winner)」殊榮。

金車噶瑪蘭於2023年「世界威士忌競賽」及「威士忌行業大賞」中榮獲多項大獎,包含3面金牌——噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌、金車頂極指揮單一麥芽威士忌、噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒;2座台灣冠軍——「台灣最佳單一麥芽威士忌」金車頂極指揮單一麥芽威士忌、「台灣最佳單一桶單一麥芽威士忌」噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒;2座世界產區冠軍——「世界產區年度最佳蒸餾酒廠」噶瑪蘭威士忌酒廠、「世界產區年度最佳調酒師」KAVALAN WHISKY BAR首席調酒師林柏均;以及1座全球冠軍——「全球年度最佳調酒師」KAVALAN WHISKY BAR首席調酒師林柏均。

2023年世界威士忌競賽由來自全球各地四十多個國家、兩百多位的專家評審進行評選,「金車頂極指揮單一麥芽威士忌」以數種不同風味酒桶,融合雪山山脈純淨甘甜水源,完美呈現香氣豐沛與多層次的酒體,細膩滑順又富含深度的口感,獲頒「台灣最佳單一麥芽威士忌」;「噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒」蘊含豐富迷人的水果香氣、淡木質氣息與蜂蜜甜感交織,顯現獨特口感及香氛韻味,獲頒「台灣最佳單一桶單一麥芽威士忌」。

威士忌行業大賞則將2023年「全球年度最佳調酒師」大獎頒發給「KAVALAN WHISKY BAR首席調酒師林柏均」。林柏均在業界服務資歷12年,於2019年加入KAVALAN WHISKY BAR,擅長以創意體驗的方式,將各種感受味覺化,帶給消費者許多驚喜,具備豐富的威士忌知識且精通調酒、餐點搭配,深受評審讚賞。

◎2023年世界威士忌競賽World Whiskies Awards獲獎 ○台灣冠軍 .台灣最佳單一麥芽威士忌——金車頂極指揮單一麥芽威士忌 .台灣最佳單一桶單一麥芽威士忌——噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒 ○金牌 .噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌 .金車頂極指揮單一麥芽威士忌 .噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒 ◎2023年威士忌行業大賞Icons of Whisky獲獎 .全球年度最佳調酒師 .世界產區年度最佳調酒師 .世界產區年度最佳蒸餾酒廠 .世界產區年度最佳威士忌酒吧——高度讚揚

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康