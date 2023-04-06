絕美寶石上太空！GUCCI發表首款萬年曆 客訂細節太貼心
GUCCI每年都在三月底時發表全系列高級珠寶腕表新品，日前GUCCI正式推出2023系列，以「太空飛行」為主題，展現出對太空旅行的探索與熱情，並帶來包含G-Timeless Planetarium、G-Timeless Daning Bees、G-Timeless Moonlight、GUCCI 25H與GRIP五大品牌經典系列。
GUCCI的風格常讓人聯想到文藝復興、懷舊、華麗的寶石，一如全新的G-Timeless Moonlight訂製腕表；表款將運用複雜的月相機芯GGV838.MP，同時旋轉的內表圈上將鑲嵌6顆寶石，以應對十二星座與表款擁有者的個人星盤、以及出生行星所在的位置。表款還可額外的細節訂製，例如使用具有個人紀念意義的字元（或字母）於內圈、顯示擁有者個人星座的自動盤與客製化的鱷魚皮帶。
從月亮前進，G-Timeless Planetarium的全新Dancing Hours飛行陀飛輪腕表運用了陀飛輪機芯GGC.1976.DS，帶人前往如萬花筒繽紛的浩瀚銀河。表款並以戶座大星雲NGC 1976命名、因為這是銀河最閃亮、可以肉眼辨識的星雲，現在更重現在配戴者的手腕方寸之間，同時表冠還可轉動或停止面盤上的12顆寶石，寶石將在90秒內繞著面盤順時針旋轉，重現天文般的夢幻絕景；共有18K白金鑲嵌彩色寶石、18K白金鑲嵌蛋白石、18K玫瑰金鑲嵌彩色寶石與18K黃金鑲鑽四款，訂價自798萬自1,170萬元不等。
如果是喜愛陀飛輪的收藏家，GUCCI今年則還有一款鑲嵌長方形鑽石、大方演藝空靈之美的GUCCI 25H鏤空陀飛輪腕表，其表橋、表圈共鑲嵌104顆鑽石，上鍊的柄軸並可鑲嵌最多八個字母， 40毫米的腕表並具備18K玫瑰金或白金款配金色鏤空指針，訂價1,200萬、也是本次發表最高單價表款。
壓軸款則有品牌首見的複雜功能、全新GUCCI 25H萬年曆腕表將可欣賞時間、星期、月份與年份，並自動切換每月的大小月與四年一次的閏月，這將歸功於精妙複雜的GG727.25.PC機芯。精鋼或雙色金的面盤內，將月相、日期、星期等時間資訊以轉盤或獨立視窗顯示，其中月份與閏年更以同軸顯示，並搭配GUCCI經典的橫式條紋面盤裝飾。精鋼款訂價107萬1,100元，精鋼搭配18K黃金表圈款訂價則為128萬1,100元。
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