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絕美寶石上太空！GUCCI發表首款萬年曆 客訂細節太貼心

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
G-Timeless Moonlight 18K白金雙月相腕表，客製化寶石鑲嵌藍色面盤，370萬元。圖／GUCCI提供
G-Timeless Moonlight 18K白金雙月相腕表，客製化寶石鑲嵌藍色面盤，370萬元。圖／GUCCI提供

GUCCI每年都在三月底時發表全系列高級珠寶腕表新品，日前GUCCI正式推出2023系列，以「太空飛行」為主題，展現出對太空旅行的探索與熱情，並帶來包含G-Timeless Planetarium、G-Timeless Daning Bees、G-Timeless Moonlight、GUCCI 25H與GRIP五大品牌經典系列。

GUCCI的風格常讓人聯想到文藝復興、懷舊、華麗的寶石，一如全新的G-Timeless Moonlight訂製腕表；表款將運用複雜的月相機芯GGV838.MP，同時旋轉的內表圈上將鑲嵌6顆寶石，以應對十二星座與表款擁有者的個人星盤、以及出生行星所在的位置。表款還可額外的細節訂製，例如使用具有個人紀念意義的字元（或字母）於內圈、顯示擁有者個人星座的自動盤與客製化的鱷魚皮帶。

從月亮前進，G-Timeless Planetarium的全新Dancing Hours飛行陀飛輪腕表運用了陀飛輪機芯GGC.1976.DS，帶人前往如萬花筒繽紛的浩瀚銀河。表款並以戶座大星雲NGC 1976命名、因為這是銀河最閃亮、可以肉眼辨識的星雲，現在更重現在配戴者的手腕方寸之間，同時表冠還可轉動或停止面盤上的12顆寶石，寶石將在90秒內繞著面盤順時針旋轉，重現天文般的夢幻絕景；共有18K白金鑲嵌彩色寶石、18K白金鑲嵌蛋白石、18K玫瑰金鑲嵌彩色寶石與18K黃金鑲鑽四款，訂價自798萬自1,170萬元不等。

如果是喜愛陀飛輪的收藏家，GUCCI今年則還有一款鑲嵌長方形鑽石、大方演藝空靈之美的GUCCI 25H鏤空陀飛輪腕表，其表橋、表圈共鑲嵌104顆鑽石，上鍊的柄軸並可鑲嵌最多八個字母， 40毫米的腕表並具備18K玫瑰金或白金款配金色鏤空指針，訂價1,200萬、也是本次發表最高單價表款。

壓軸款則有品牌首見的複雜功能、全新GUCCI 25H萬年曆腕表將可欣賞時間、星期、月份與年份，並自動切換每月的大小月與四年一次的閏月，這將歸功於精妙複雜的GG727.25.PC機芯。精鋼或雙色金的面盤內，將月相、日期、星期等時間資訊以轉盤或獨立視窗顯示，其中月份與閏年更以同軸顯示，並搭配GUCCI經典的橫式條紋面盤裝飾。精鋼款訂價107萬1,100元，精鋼搭配18K黃金表圈款訂價則為128萬1,100元。

Grip 18K玫瑰金逆跳腕表搭配綠玉髓面盤，330萬元。圖／GUCCI提供
Grip 18K玫瑰金逆跳腕表搭配綠玉髓面盤，330萬元。圖／GUCCI提供
G-Timeless Moonlight 18K白金雙月相腕表客製化寶石鑲嵌藍色面盤，370萬元。圖／GUCCI提供
G-Timeless Moonlight 18K白金雙月相腕表客製化寶石鑲嵌藍色面盤，370萬元。圖／GUCCI提供
GUCCI 25H不鏽鋼萬年曆腕表，將可精確顯示時間、日期、月份與年份，並可自動切換每年大小月以及四年一次的閏月。表款並搭配18K黃金表圈，128萬1,100元。圖／GUCCI提供
GUCCI 25H不鏽鋼萬年曆腕表，將可精確顯示時間、日期、月份與年份，並可自動切換每年大小月以及四年一次的閏月。表款並搭配18K黃金表圈，128萬1,100元。圖／GUCCI提供
G-Timeless Planetarium中置飛行陀飛輪18K白金多彩寶石腕表，798萬元。圖／GUCCI提供
G-Timeless Planetarium中置飛行陀飛輪18K白金多彩寶石腕表，798萬元。圖／GUCCI提供
在約兩分鐘的影片中，GUCCI帶人以寶石、蜜蜂、複雜機芯，踏上太空漫遊的奇幻旅程。圖／翻攝自 IG @gucci
在約兩分鐘的影片中，GUCCI帶人以寶石、蜜蜂、複雜機芯，踏上太空漫遊的奇幻旅程。圖／翻攝自 IG @gucci
G-Timeless Dancing Bees 18K玫瑰金鑲鑽陀飛輪腕表，綠色的蛋白石面盤上並「停駐」了12只黃金蜜蜂，將隨手腕轉動輕輕顫動，唯妙唯肖，490萬元。圖／GUCCI提供
G-Timeless Dancing Bees 18K玫瑰金鑲鑽陀飛輪腕表，綠色的蛋白石面盤上並「停駐」了12只黃金蜜蜂，將隨手腕轉動輕輕顫動，唯妙唯肖，490萬元。圖／GUCCI提供
本次2023發表，GUCCI再帶來全新複雜功能腕表，結合品牌的華麗風格，踏入義式美學全新境界。圖／翻攝自 IG @gucci
本次2023發表，GUCCI再帶來全新複雜功能腕表，結合品牌的華麗風格，踏入義式美學全新境界。圖／翻攝自 IG @gucci
GUCCI正式推出2023系列，以「太空飛行」為主題，展現出對太空旅行的探索與熱情，並帶來包含G-Timeless Planetarium、G-Timeless Moonlight、GUCCI 25H...等品牌經典新款複雜功能或高級珠寶表。圖／GUCCI提供（合成圖）
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透過鏤空的機芯與橫向表橋，GUCCI從細微處展現了義大利的壯闊建築之美。圖／翻攝自 IG @gucci
透過鏤空的機芯與橫向表橋，GUCCI從細微處展現了義大利的壯闊建築之美。圖／翻攝自 IG @gucci
25H玫瑰金鑲鑽陀飛輪腕表，1,170萬元。圖／GUCCI提供
25H玫瑰金鑲鑽陀飛輪腕表，1,170萬元。圖／GUCCI提供

腕表 太空 星座

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