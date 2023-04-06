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北迪士尼、南咒術迴戰！美、日最強大展4月6日同步開賣 限量套票獨家推出

聯合新聞網／ 聯合數位文創
超可愛的展覽限定萬用碗套票，是迪士尼粉絲不可錯過的選擇。圖/聯合數位文創提供
超可愛的展覽限定萬用碗套票，是迪士尼粉絲不可錯過的選擇。圖/聯合數位文創提供

唐老鴨的相機，1941年。(Donald's Camera, 1941) 圖 / 聯合數位文創 提供
唐老鴨的相機，1941年。(Donald's Camera, 1941) 圖 / 聯合數位文創 提供

今年的6月很熱鬧，2023年適逢迪士尼一百周年，全球各地都舉辦了慶祝活動，由華特迪士尼動畫研究圖書館授權的《迪士尼動畫展》，集結了超過500件作品，包括手稿、素描、彩稿、藝術作品等，將在台北展出唯一一站；而甫在台北結束、創造10萬人以上進場佳績的《咒術迴戰展》也宣布將在6月底移師高雄。美、日兩大頂尖IP同時登台，更不約而同推出展覽獨家限定套票，即日起陸續開賣，紛絲們千萬不能錯過。

將於6月在中正紀念堂開幕的《迪士尼動畫展》，自華特迪士尼動畫研究圖書館內超過6,500萬件的珍貴藝術品中，精選500多件經典原作及角色3D模型來台，詳盡收錄迪士尼動畫工作室從草創至今的動畫變革，以及如何讓角色人物動作更加流暢的實驗過程、故事分鏡等精彩幕後故事，無論大朋友或小朋友，都能從中找到喜歡的角色，感受迪士尼的百年魔法魅力，不僅如此，更獨家限量推出台灣獨有的萬用碗套票，以黑白線條米奇米妮為設計，一組包含碗、碗蓋及展覽門票，既實用又具收藏價值。

搭配動畫第二季暑假開播，南部粉絲敲破碗的《咒術迴戰展》也宣布6/30移師高雄駁二展出，帶來近400件動畫手稿與幕後製作，不僅有分鏡圖、主要人物設定、動態影像展示及7米寬巨型投影等，更有台灣限定的虎杖悠仁、五條悟、兩面宿儺三大人氣角色等身模型拍照區，滿足粉絲拍照之餘，也能一窺「咒術迴戰」爆紅動畫的幕後祕辛。更特別的是，有別於台北場，除了限時優惠的270元預售票及限量咒骸娃娃套票外，更推出高雄獨家限定的四人收藏票卡，包含人氣角色五條悟及東京都咒術高等專門學校的學生們，只有高雄場才有，絕對不能錯過唯一收藏機會。

高雄限定四人收藏票卡，極具收藏價值。圖/聯合數位文創提供
高雄限定四人收藏票卡，極具收藏價值。圖/聯合數位文創提供

美、日兩大頂尖IP同時登台，北有《迪士尼動畫展》，南有《咒術迴戰展》，不論你是情有獨鍾一個，還是想南北雙展一網打盡，今年6月的台灣粉絲都很幸福，即日起udn售票網搶先開賣。

《迪士尼動畫展》

▲展覽日期：2023/6/21~10/11

▲展覽地點：中正紀念堂１展廳

▲官方網站：https://uevent.udnfunlife.com/Disneyexhibition2023

▲售票資訊：即日起

udn售票網 https://reurl.cc/6NGGkV、萬用碗套票https://reurl.cc/2WNqa4

《咒術迴戰展-高雄站》

▲展覽日期：2023/6/30~10/10

▲展覽地點：駁二大勇P3倉庫

▲售票資訊：

4/06-4/09 udn售票網 https://reurl.cc/6NGgbr 限時4天優惠預售票270元

4/10-6/29 預售票290元、限量咒骸娃娃套票590元、高雄限定四人收藏票卡1320元，於udn售票網、KlooK、KKday、GOMAJI、OPENTIX、ACCUPASS、ibon、博客來、全家販售。

動畫 迪士尼 咒術迴戰

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