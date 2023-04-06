問號方塊、金幣好可愛！LUSH聯名超級瑪利歐兄弟電影版

最近積極玩聯名的保養品牌LUSH，在與ONE PIECE聯名之後，又宣布與「超級瑪利歐兄弟電影版」推出一系列聯名共8款限定產品，該部電影日前已經正式上映，而目前LUSH與超級瑪利歐兄弟電影版聯名系列，即日起於LUSH App和官網搶先預售，將於5月5日在全台門市上市。

該系列的聯名產品，都從超級瑪利歐兄弟電影版中找到靈感，絕對能讓粉絲愛上。系列產品包括最可愛的問號方塊汽泡彈連香氛皂，每款汽泡彈均暗藏遊戲道具造型的香氛皂，包括蘑菇、無敵星星等6款造型，要讓粉絲好好收集。

沐浴露則有瑪利歐、路易吉兩款，紅色的瑪利歐沐浴露含潔淨肌膚的石榴汁，有著香甜氣息；綠色的路易吉沐浴露糅合蘋果和玫瑰精萃的清新果香。