體現保育和傳承價值 梵克雅寶典藏系列為經典賦予新生
讓值得被欣賞和配戴的珠寶重獲新生！法國百年珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）自2007年開始推出Heritage典藏系列，精選1920至1990年代期間最能刻畫美學演變精髓的珠寶作品；相對於梵克雅寶供世界各地展出的Patrimonial傳承系列是由品牌擁有不提供販售、僅供博物館展出的作品，兩者均由品牌專家鑑定與重新整理，因此，Heritage典藏系列無疑是購買歷史珠寶作品最有信賴感的管道。
負責搜羅彙整典藏系列的總監Nicolas Luchsinger與副總監Natacha Vassiltchikov更大方分享他們多年來對於這系列經典作品的觀察。Nicolas表示，他在2006年加入紐約梵克雅寶旗艦店就注意到許多喜愛品牌風格珠寶的藏家，也會透過拍賣行和二手品代理商購入曾經被擁有過的作品，因此他們開始尋覓狀況良好的舊作，經過徹底潔淨後、按嚴謹標準和工藝要求進行所需的修復工序，更由Patrimony傳承部門負責有系統地翻查對照文獻資料、顧客紀錄、會計明細、甚至設計繪圖，以識別作品的真偽和屬性，才能納入Heritage典藏系列、供收藏家品鑑和選購。
Nicolas Luchsinger更透露系列選品原則：除了必須反應風格時期，「我們亦堅持Heritage典藏珠寶必須狀況良好、可供配戴，以及切合現今品味的原則。」他甚至曾在鑑定過程中發現有些珠寶作品的寶石層被替換過！為了能找到符合以上準則的優秀作品，他們在全球建立人脈網絡並與Patrimony傳承部團隊互相合作。
Natacha Vassiltchikov 更進一步透露收藏家的喜好：「早已熟悉梵克雅寶的珠寶收藏家和顧客對裝飾藝術和復古時期的作品特別留意... 對時裝興趣濃厚的顧客偏愛1960及1970年代的波希米亞風格，特色是大量使用黃金和裝飾寶石。 部分顧客希望在Heritage典藏系列中覓得獨一無二的珍品，對作品的時代背景不甚講究。有些作品在全球各地均受到顧客青睞，例如1950至1960年代的動物胸針，每次皆迅速被顧客搜購一空。 」而相較拍賣行和代理商，Heritage典藏系列除了經原始文件件定真偽，有的經工藝坊檢修，是其他購買管道無法提供的精緻服務。
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