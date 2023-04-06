體現保育和傳承價值 梵克雅寶典藏系列為經典賦予新生

讓值得被欣賞和配戴的珠寶重獲新生！法國百年珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）自2007年開始推出Heritage典藏系列，精選1920至1990年代期間最能刻畫美學演變精髓的珠寶作品；相對於梵克雅寶供世界各地展出的Patrimonial傳承系列是由品牌擁有不提供販售、僅供博物館展出的作品，兩者均由品牌專家鑑定與重新整理，因此，Heritage典藏系列無疑是購買歷史珠寶作品最有信賴感的管道。

負責搜羅彙整典藏系列的總監Nicolas Luchsinger與副總監Natacha Vassiltchikov更大方分享他們多年來對於這系列經典作品的觀察。Nicolas表示，他在2006年加入紐約梵克雅寶旗艦店就注意到許多喜愛品牌風格珠寶的藏家，也會透過拍賣行和二手品代理商購入曾經被擁有過的作品，因此他們開始尋覓狀況良好的舊作，經過徹底潔淨後、按嚴謹標準和工藝要求進行所需的修復工序，更由Patrimony傳承部門負責有系統地翻查對照文獻資料、顧客紀錄、會計明細、甚至設計繪圖，以識別作品的真偽和屬性，才能納入Heritage典藏系列、供收藏家品鑑和選購。

Nicolas Luchsinger更透露系列選品原則：除了必須反應風格時期，「我們亦堅持Heritage典藏珠寶必須狀況良好、可供配戴，以及切合現今品味的原則。」他甚至曾在鑑定過程中發現有些珠寶作品的寶石層被替換過！為了能找到符合以上準則的優秀作品，他們在全球建立人脈網絡並與Patrimony傳承部團隊互相合作。