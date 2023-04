華特迪士尼動畫工作室成立百年！今夏最大展《迪士尼動畫展》udn售票網獨家啟售

圖/聯合數位文創提供

在全球巡迴展出,締造觀展好口碑的《迪士尼動畫展》(《The Art of Disney: The Magic of Animation》),確定將於6月21日至10月11日於台北盛大展出!今(2023)年適逢華特迪士尼動畫工作室創立100周年,眾多迪士尼粉絲敲碗期待的《迪士尼動畫展》將在台北舉辦唯一一站,邀請所有喜愛迪士尼的大小朋共同重溫迪士尼動畫神奇魔法的幕後故事!4月6日起,udn售票網獨家販售330元最優惠預售單人票、699元限量商品套票與極具收藏價值的799元雙人紀念套票,4/24起全通路都能買到330元預售單人票與799元雙人紀念套票。

集結近30部迪士尼經典動畫與500逾件手稿,5大主題經典重現

6月登台的《迪士尼動畫展》是由華特迪士尼動畫研究圖書館(Walt Disney Animation Research Library)授權,自超過6,500萬件的珍貴藝術作品中,精選出500多件的經典作品原作手稿、素描、彩稿、概念藝術作品,以及經典角色人物3D模型來台展出。展覽詳盡收錄華特迪士尼動畫工作室自草創期的動畫技術變革,以及如何讓角色人物動作更加流暢的動畫實驗過程、故事分鏡、場景效果、人物設定等精彩的幕後故事。

唐老鴨的相機,1941年。(Donald's Camera, 1941),圖 / 聯合數位文創 提供

華特迪士尼最新力作《星願》(WISH)藝術作品台灣亮相

《迪士尼動畫展》展示從1928年至今日珍貴的手稿與原畫,以米奇初登大銀幕之作《威利汽船,1928年》 (Steamboat Willie, 1928) 開始,接續《白雪公主,1937年》 (Snow White and the Seven Dwarfs, 1937)、《小美人魚,1989年》 (The Little Mermaid, 1989)、《獅子王,1994年》 (Lion King, 1994),再到近期強檔動畫《動物方城市,2016年》 (Zootopia, 2016)、《無敵破壞王2,2018年》 (Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2, 2018)、《冰雪奇緣 2,2019年》 (Frozen 2, 2019) 等,台灣站更將展出迪士尼即將上映的最新電影《星願》的動畫藝術作品。

展場內將搭配播放多部動畫的經典片段。參觀《迪士尼動畫展》,一窺華特迪士尼動畫工作室的幕後,深入了解迪士尼經典動的故事脈絡及製作過程,也見證華特迪士尼動畫工作室一個世紀以來創造的眾多非凡故事,一如華特迪士尼先生所言:「動畫可以實現人們的所有夢想。」(Animation can explain whatever the mind of man can conceiv)

小飛象,1941年。(Dumbo, 1941),圖 / 聯合數位文創 提供

冰雪奇緣2,2019年。(Frozen 2, 2019)。圖 / 聯合數位文創 提供

動物方城市,2016年。(Zootopia, 2016)。圖 / 聯合數位文創 提供

《迪士尼動畫展》限定周邊商品 一次將最多經典角色設計商品帶回家

除了精彩豐富的展覽內容,最值得粉絲期待的莫過於展覽限定周邊商品,各種實用生活小物、經典手稿系列商品、迪士尼公主系列商品、限定新品等,都能在《迪士尼動畫展》現場商店盡情選購,絕對不怕買不到喜歡的東西,挑戰粉絲們的荷包極限!

《迪士尼動畫展》

▍展覽日期:2023/6/21(三)~2023/10/11(三)

▍展覽地點:中正紀念堂1展廳

▍官方網站: https://uevent.udnfunlife.com/Disneyexhibition2023

▍官方粉絲團:迪士尼台灣

▍購票連結: https://reurl.cc/EGWAmK ;萬用碗套票: https://reurl.cc/7RnaEb

▍票 價:全票 420元;預售單人票 330元;雙人紀念套票 799元;商品套票 699元

▍客服電話:(02) 2649-1689(每日 09:00~18:00,例假日中午休息時間12:00~13:00)