長榮航空30條航線限時優惠 10餘條亞洲航線萬元不到

疫後出國夯，長榮航空表示，春季祭出30條航線限時優惠，「無限萬哩遊」會員購買成人機票可獨享最低88折，其中10餘條亞洲航線萬元不到，涵蓋海洋探險、鯨鯊共游、全家出遊、騎馬、打高爾夫球等，優惠機票數量有限。

長榮航空發布新聞稿表示，4月7日0時0分至4月19日23時59分，於官方網站（www.evaair.com）舉辦2023春季線上旅展，提供台灣出發指定30個航線優惠票價，長榮航空「無限萬哩遊」會員購買成人機票更可獨享最低88折購票優惠。

長榮航空表示，10餘條亞洲航線萬元不到，是民眾疫後出國的首選，喜歡海洋生物和探險的旅行者，「桃園-宿霧」航線4410元起（未稅），可前往與鯨鯊共游。

新闢航線「桃園-克拉克」5733元起（未稅），可前往享受騎馬、打高爾夫球的樂趣；適合全家出遊的「桃園-新加坡」6086元起（未稅）。想大啖港式美食，「桃園-香港」5063元起（未稅）；定於4月28日恢復飛航的「桃園-杭州」航線祭出6984元起（未稅）的優惠。

長榮航空說，為慶賀疫後由高雄出發的多條航線恢復飛航或增班，線上旅展也祭出各式優惠，5月1日起復飛的「高雄-福岡」1萬302元起（未稅）、「高雄-澳門」4705元起（未稅）、「高雄-首爾」8556元起（未稅）。

歐美航線也有驚喜優惠，5月15日起由每週2班增為4班的「桃園-米蘭」航線2萬6190元起（未稅）、每天2班增為3班的「桃園-舊金山」優惠價3萬1532元起（含稅）；每天提供3班飛航服務的「桃園-洛杉磯」3萬3836元起（含稅）。

長榮航空表示，4月6日至4月19日在長榮航空官網「會員優惠購票專區」，推出專屬獨享購票優惠，嘉惠「無限萬哩遊」會員。此外，提供多元、快速累積哩程管道，建議會員購票後可透過EVA Mileage Hotel無限萬哩遊會員專屬線上訂房平台預訂住宿，每次住宿皆有機會賺取高達 10,000 哩獎勵哩程，可善用累積哩程折抵機票費用、升等或是折抵「長榮樂e購」購物金額。