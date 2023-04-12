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限時送！2023 韓國最紅打卡飲品「蜂巢瑪格麗」獨家首發由知名韓式餐廳「輪流請客」引進來台

聯合新聞網／ 有你共創
圖/有你共創 提供
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韓風當道，近幾年時尚產業復古Y2K潮，沒想到美食也回流2017當年蜂巢盛況，再結合韓國獨有飲酒文化，以「蜂巢瑪格麗」新姿在韓國新沙洞襲捲重來，當地韓網歐爸、歐膩爭相打卡、拍照、話題熱度不減。密切關注韓流者都一定知道，韓國旅遊走過路過，都一定要到新沙洞一嚐本尊風味。

現在由引爆排隊風潮的「輪流請客 X GLAM AIR」在台的韓國譚老闆，一路抓住韓國最新流行趨勢，將2023最HOT蜂巢瑪格麗，將最夯飲品引進台灣。與韓國廚師多次試吃研發，終於找到台灣溫潤蜂巢蜜與韓國清甜瑪格麗，完美融合的美味秘方，神級飲品「蜂巢瑪格麗2.0」搶先在台春日上市，免出國，在輪流請客內湖、新店店就能喝到，獨家特調比例，喝一口宛如置身韓國！

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由道地的韓國老闆及韓國主廚雙雙聯手，進擊的「蜂巢瑪格麗」2023全台第一間韓式餐廳領先引進，內湖、新店2間輪流請客 X GLAM AIR 搭配活動即能體驗到。即日4/12起至4/23，點任一套餐，並於輪流請客 X GLAM AIR任一間Google留下5星評價，一支手機限定贈送一杯，因應蜂巢珍貴性，採限量提供，每日限量50杯，贈完享加購價。大家快來跟風！

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輪流請客 X GLAM AIR 由韓國人譚老闆Ryan領頭，致力將韓國家常菜、宮廷料理帶入台灣，如今非常適合約會、聚餐的輪流請客已有2間，分別位於內湖與新店，並拓展上班族外帶店輪流請客 TOGO，以及今年4月於七張捷運站開幕的全新支線阿喜豆釜堂，主打韓國空運迷你高壓鍋，高壓鍋洩氣瞬間飄香四溢，加上可愛春香小姐的IP形象，吸睛外更滿足獨享個人鍋的市場。將韓國美食以不同的形式創新、延伸，打入各年齡層用餐消費習慣，韓國廚師的獨家秘方打動台灣人的胃，且將最潮韓流美食不斷引入台，是值得一聚去品嚐的新地標。

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