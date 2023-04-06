人之間的實體交流無可取代！無印良品體驗祭再度展開
想要發掘生活中更多的樂趣，以及感受人與人之間實體交流的感動嗎？MUJI無印良品再度推出「體驗祭」，4月8日至26日在限定門市推出體驗祭，透過不同的活動企畫，從服飾、香氛到出遊等，都有專業顧問提供服務，還有各種體驗活動。
春夏季節，適合出遊與露營，專業家具配置顧問將會分享如何選購容易清潔的氣品、收納箱與烹飪用具等。專業服飾造型顧問可以幫助找到個人的風格穿搭、色彩，也可以體驗新上市的大麻纖維商品。
專業體驗服務顧問則會帶來春日芬芳香氛營造體驗會，教學挑選精油與調香秘訣，調配出專屬春日的香氛。於指定門市購買可刺繡商品，可以免費預約春日圖樣刺繡服務1次，共有16種圖樣可供挑選，每天免費名額10位。
另外在指定門市每天12～13點、19～20點，憑MUJI passport手機APP即可免費兌換飲品1杯，每人每日限領1杯，每時段限量10杯。另外指定門市還有春日果香微氣泡飲體驗。而在全台門市，也推出預訂時節花卉禮盒，699元含運，含有台灣當令的文心蘭與洋桔梗。
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